6:33, 20. februāris 2026
Kurš to būtu domājis, ka aukstā laika dēļ mums ne tikai nākas vairāk iztukšot savu maciņu, maksājot par siltumu, bet tā dēļ var nākties vairāk ieguldīt arī savā skaistumā un veselībā.

Raimonds Karls, “Derma Clinic Riga” dermatologs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta, kā aukstais laiks ietekmē cilvēku ādu.

Karls norāda, ka tas, ka aukstumā āda noveco lēnāk, ir mīts. Esot tieši pretēji – aukstumā āda izžūst ātrāk, tādejādi tā izskatās vecāka nekā tā faktiski ir. Tomēr, skatoties kopumā, vēsā klimatā cilvēki noveco lēnāk, taču tas skaidrojams ar to, ka āda nav pakļauta tik lielam daudzumam ultravioleto staru, kas paātrina novecošanos.

“Aukstā laikā un arī pie centrālās apkures mūsu āda paliek sausāka un krunkaināka,” skaidro dermatologs.

