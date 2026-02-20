Pilnīgi neticami: šodien būs plusi. Laika prognoze piektdienai 0
Piektdien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma no +1 grāda valsts rietumos līdz -5 grādiem austrumos, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs mainīgs, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Vietām neliels sniegvilksnis.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē.
Rīgā debesis palaikam aizklās mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Neliels ziemeļrietumu vējš pāries dienvidrietumu vējā un gaiss iesils līdz -1 grādam.
Polijā pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā paaugstinās, no rīta tas ir 1016-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem pēdējās sešās nedēļās pozitīva gaisa temperatūra Latvijā novērota tikai vienreiz – 12. februārī Daugavpilī gaiss iesila līdz +0,8 grādiem. Kurzemē termometra stabiņš virs nulles pēdējo reizi pakāpās 7. janvārī.