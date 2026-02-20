Šoziem viens aukstuma rekords tiek pārspēts pēc otra un tas atspoguļojas ne tikai mūsu apkures rēķinos, NMPD glābšanas braucienos uz dzīvokļiem, kuros nosaluši cilvēki, bet arī veikalu plauktos, kur novērojams ilgstošs kurināmā deficīts – granulu vienkārši nav.
2025. gada apkures sezonā, piemēram, novembri, granulu cenas bija augšupejošas, un daudzi tirgotāji ziņoja, ka granulu cenas mājsaimniecībām sasniedza ap aptuveni 240 eiro par tonnu (bez PVN), šķietami augstāk nekā iepriekšējās sezonās. Tas tika skaidrots ar pieprasījuma pieaugumu un izejmateriālu trūkumu. Savukārt šī gada sākumā cenas strauji auga, dažās vietās granulu paletes tiek piedāvātas jau cenā par 380-450 eiro par tonnu (atkarībā no kvalitātes un piegādes).
Arī soctīklos cilvēku interese, palīdzības lūgumi, tēmas aktualitāte nav mazinājusies.
Pēc padoma, kad situācija granulu tirgū varētu uzlaboties, vērsāmies pie vairākiem ražotājiem.
Lūk, SIA “Bitus Latvia” pārstāvja Raita Žaka atbildes: “Ierobežotais apkures granulu piedāvājums, visticamāk, saglabāsies līdz apkures sezonas beigām, kamēr turpināsies intensīvais apkures periods. Pašlaik piegādes lielākoties tiek nodrošinātas no kārtējiem ražošanas apjomiem, neveidojoties uzkrājumiem izplatīšanas noliktavās.
Nav pamata prognozēt strauju piedāvājuma pieaugumu, jo arī citos reģionos, no kuriem imports būtu ekonomiski pamatots, nav brīvu un lētu granulu resursu.
Viens no galvenajiem granulu deficīta cēloņiem ir negaidīti zemā gaisa temperatūra ilgstošā laika periodā, kas krasi palielināja patēriņu. Noliktavu uzkrājumi, ko ražotāji, tirgotāji un gala patērētāji bija izveidojuši ziemas sākumā, izrādījās nepietiekami.
Ražošanas jaudas Latvijā ir pietiekamas, taču process ir atkarīgs no atbilstošas kvalitātes izejmateriālu pieejamības un to cenas. Tāpat ražošanas gaitu ietekmē energoresursu izmaksas un efektivitāte ziemas apstākļos. Šo faktoru dēļ nav pamata cerēt uz ļoti strauju deficīta novēršanu.
Ražotāju noteiktais cenu pieaugums ir pamatots. To tiešā veidā ietekmē gan izejmateriālu sadārdzināšanās, gan pieaugošās enerģijas izmaksas, kas nepieciešamas ražošanas procesa nodrošināšanai.
SIA “Dockers” komentārs par granulu situāciju Latvijā: “Šobrīd varam apstiprināt, ka granulu piegāžu spriedze tirgū ir reāla, taču tā nav vienmērīga visos reģionos. Mazumtirdzniecībā atsevišķos brīžos novērojama ierobežota pieejamība, un pieprasījums pēdējā laikā ir būtiski pieaudzis. Daļa tirgotāju ievieš iegādes limitus, lai nodrošinātu pieejamību plašākam klientu lokam.
Galvenais faktors, kas kas izraisījis situāciju, ir straujš un neprognozēts pieprasījuma pieaugums ļoti aukstā laika dēļ. Iepriekšējās sezonas bija salīdzinoši maigākas, tādēļ gan tirgotāji, gan patērētāji neveidoja tik lielus krājumus. Granulu tirgus darbojas ar ilgtermiņa plānošanu – apjomi un piegādes tiek saskaņotas savlaicīgi. Pēkšņu un strauju pieprasījuma kāpumu nav iespējams kompensēt īsā laikā. Tāpat daļa produkcijas tiek realizēta saskaņā ar iepriekš noslēgtiem līgumiem, tostarp eksporta tirgos.
Latvijā kopumā granulu ražošanas kapacitāte gada griezumā pārsniedz vietējo patēriņu. Tomēr īstermiņā pieejamību ietekmē loģistika, piegāžu grafiki un jau noslēgtās vienošanās.
Pieprasījuma pieaugums tiešā veidā ietekmē cenu. Šobrīd tirgū cenas ir augstākas nekā ierasts sezonas sākumā. To nosaka straujais patēriņa kāpums, piegāžu spriedze un kopējā situācija energoresursu sektorā. Prognozējam, ka tuvāko nedēļu laikā pieprasījums saglabāsies augsts, līdz ar to arī piegāžu spriedze var turpināties. Situācija stabilizēsies, tiklīdz pieprasījums kļūs prognozējamāks un piegādes izlīdzināsies.
Kad cenas varētu samazināties? Granulu tirgus ir sezonāls. Tradicionāli līdz ar apkures sezonas beigām pieprasījums samazinās, veidojas krājumi un cenas pakāpeniski stabilizējas vai samazinās. Pašreizējais cenu līmenis nav uzskatāms par ilgtermiņa normu.
Jau ziņots, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atzinīgi vērtē tos kurināmā tirgotājus, kuri īsteno atbildīgus pārdošanas ierobežojumus, lai nodrošinātu, ka piegādātā prece pietiek pēc iespējas vairāk mājsaimniecībām, kā arī lai novērstu pārpirkšanu un spekulatīvu cenu veidošanos, aģentūru LETA informēja PTAC.
Pašreizējās bargās ziemas apstākļi un strauji augošais pieprasījums pēc kurināmā Latvijā ir radījis situāciju, kad vērojams granulu un cita cietā kurināmā nepietiekamības risks. PTAC, aptaujājot piecus vadošos nepārtikas mazumtirdzniecības tīklus, kā arī 15 reģionālos tirgotājus, tostarp granulu ražotājus, secinājis, ka tirgotājiem granulu uzkrājumu pašlaik nav. Prece tiek izpārdota, tiklīdz nonāk veikalos.
Lai ierobežotu pārpircēju darbību un nodrošinātu godīgu preču pieejamību, 20% tirgotāju īsteno pirkumu limitus – vienas tonnas pirkuma limits, vienas vai divu palešu limiti (viena palete ir ap 975 kilogramiem), noteiktu maisu skaita limiti un citi.
Pēc PTAC novērojumiem, pārdošanas limiti ieviesti arī saistībā ar citiem cietā kurināmā veidiem, piemēram, kokskaidu briketēm.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa norāda, ka PTAC atzinīgi vērtē tirgotāju rīcību ieviest kurināmā pārdošanas limitus vienam pirkumam, lai pēc iespējas vairākām mājsaimniecībām šajā bargajā ziemā pietiek kurināmā, kā arī lai novērstu spekulatīvus pārpircēju darījumus. PTAC turpinās monitorēt situāciju.
PTAC brīdina patērētājus uzmanīties no krāpniekiem un aicina rūpīgi pārbaudīt visu informāciju par pārdevēju. PTAC aicina pārbaudīt, vai par konkrēto pārdevēju internetā nav sūdzību, kā arī salīdzināt, vai netiek piedāvāta aizdomīgi zema cena.
Pirms maksāt par pirkumu, PTAC aicina pārbaudīt preces parametrus un pieejamos kvalitātes apliecinājumus un tajos norādīto informāciju, piemēram, izejmateriāls, siltumspēja, kvalitātes klase, pelnu saturs un citu, un izvēlēties preci ar ražotāja garantētu kvalitāti (granulām A1, A2 vai B klasi).
Tāpat PTAC aicina vienmēr pievērst uzmanību norādītajām mērvienībām (sters, kubikmetrs, berkubs, palete), izvēlēties iespēju maksāt pēc pasūtījuma saņemšanas, kā arī pārbaudīt uzņēmuma informāciju un darbības veidus, pievēršot uzmanību, vai saskan nosaukums un reģistrācijas numurs.
