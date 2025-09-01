“Jāgaida starta šāviens uz katru nākamo pierakstīšanās etapu, bet kā, ja viss pilns?” Sieviete par absurdo rindu sistēmu Latvijā 0
Garas rindas pie ārsta – šī ir realitāte, ar kuru mums visiem reiz nākas sadzīvot, bet ir veselības problēmas, ar kurām ārsta vizīte ir nepieciešama steidzami, dažreiz regulāri, un tad nevar gaidīt septiņus mēnešus, gadu vai piecus. Kāda sieviete sociālajā tīklā X atkal uzsākusi publisku sarunu par bezjēdzīgi garajām rindām pie ārsta Latvijā.
“Kalendārā ieraksts: zvanīt un pieteikties pie onkoloģes uz kārtējo vizīti. Nupat, beidzot, izdevās sazvanīt. Pieraksts jau esot pilns. Nevar arī uzreiz pierakstīties, jāgaida starta šāviens uz katru nākamo pierakstīšanās etapu. Jau kuro gadu brīnos, aizvien nesaprotu šo sistēmu,” X raksta sieviete.
Komentāros kāds iesaka doties uz maksas vizīti, tomēr ieraksta autore norāda, ka viņas dzīvesvietā nav šādas iespējas.
Kāds cits norāda, ka “tā dara daudzas iestādes -jeb atver pierakstu noteiktā datumā, mana vietējā poliklīnika pie noteiktiem speciālistiem arī, un bērniem BKUS. Labāk lai ir kā 1.slimnīca, kas veic pierakstus uz 2030.gadu?”
Cits vienkārši uzraksta – drausmīgi. Vēl kāds dalās pieredzē, rakstot: “Man acu ārstam iepriekš atvērās pieraksts 1.datumā uz nākamo mēnesi. Ar kādu trešo piegājienu parasti varēju dabūt pierakstu. Tagad nomainīja sistēmu un pieraksta visus pēc kārtas. Nu nezinu, vai ir labāk, jo martā dabūju pierakstu uz decembri…”
Vēl kāda sieviete norāda, ka viņai arī teikts, ka “pieraksts atveras 2 mēnešus iepriekš nenoteiktā datumā, bet kad zvanu, pieraksts jau pilns 3 mēnešus. Bet nu par maksu pieejams. Un tad atkal sāksies izmeklējumu medīšana. Es arī būtu par to, ka uzreiz pieraksta, jo jāiet ik pēc laika tiem, kam vajag.”
“Klients varbūt nomirs un vairs nebūs problēmas ar pierakstu!” komentētājs jau pievēršas melnajam humoram.
“Un šie vēl grib, lai sievietes Latvijā dzemdē. Dabūsi vēl laist pasaulē vārtrūmē, jo pieraksts pilns un kvotas beigušās,” skarbi komentē kāds X lietotājs.
