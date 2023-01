Kamēr eiropieši izbauda neparasti siltu ziemu (Polijā, Varšavā 1. janvārī, piemēram, bija +19 grādi), un gāzes cenas krītas, Krievijā, Jakutijas galvaspilsētā, notikusi humānā katastrofa. Dabas resursiem bagātajā reģionā, kurā tiek iegūts zelts un dimanti, nevar nodrošināt normālus apstākļus iedzīvotājiem.

Elektriskās apakšstacijas avārijas dēļ Jakutskā tūkstošiem ģimeņu pēc Jaunā gada palikušas bez apkures. Sals tur sasniedz -47 grādus, soctīklos raksta, ka vietām ir pat -50 grādu. Daudzu iedzīvotāju mājās pārsprāguši radiatori, aizsalušas kanalizācijas caurules un siltumapgādes caurules. “Vietējās varas iestādes vispār nebija gatavas šai situācijai,” raksta vietējie mediji.

Tur dzīvojošie apsūdz valsts prezidentu Vladimiru Putinu, ka viņš karā pret Ukrainu ir ļāvis paša krieviem “sasalt līdz nāvei”. Karā, par kuru daudzi cerēja, ka tas nodrošinās ātru Krievijas uzvaru, prezidents iepludina neskaitāmus miljonus rubļu. Taču cilvēki socmedijos prāto, vai Krievijas Sahas Republikas galvaspilsētā Jakutskā šo naudu nevarētu labāk tērēt pašiem krieviem.

