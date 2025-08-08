Solovjovs: Kiberkarš ar Krieviju jau notiek, un Latvija tiek galā 0
Par to, vai Latvija būtu gatava aizsargāties pret kiberuzbrukumiem kara gadījumā, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbildēja kiberdrošības uzņēmuma “Possible Security” vadītājs Kirils Solovjovs.
Raidījuma skatītāja uzdod jautājumu, vai Latvijā būtu gatava cīnīties pret kibernoziegumiem no Krievijas, ja sāktos karš?
“Es domāju, ka jā. Kiberuzbrukumi mani uztrauc vismazāk. Droši vien tāpēc, ka tas ir tas, kur es esmu un kur es uzturos. Es esmu bijis CERT.lv drošības ekspertu grupas biedrs no pirmsākumiem – dibināšanas brīža,” norāda Solovjovs.
Es sekoju līdzi tam, kā Latvijā šī tēma ir attīstījusies pēdējo desmit un vairāk gadu laikā, un mēs esam ļoti auguši. Ir audzis privātais sektors, un tā ietekmē ir audzis arī valsts sektors – viņi smuki abi paralēli ir auguši aizsardzībā, informē Solovjovs.
Tas, ko mēs redzam statistikā, ir – ka uzbrukumu skaits gadu griezumā palielinās, bet tas ir saistīts ar to, ka uzbrucējiem kļūst lielāka interese.
Veiksmīgu uzbrukumu skaits, manuprāt, īpaši nepalielinās. Tas ir liels sasniegums – mēs spējam noturēties. Ik pa brīdim šie uzbrukumi ir, skaidro eksperts.
“Varbūt dažiem pārsteigums, bet kiberkarš notiek. Kiberkarš ar Krieviju – tas ir mans personīgais viedoklis – notiek jau ceturto gadu. Ir aktīva karadarbība, un mēs tiekam galā,” norāda Solovjovs.
“Bankomāti strādā, internetbankas divas līdz trīs reizes gadā varbūt pazūd uz pāris stundām – mēs turamies ļoti labi, un es domāju, ka mēs esam gatavi. Es noteikti esmu gatavs,” uzsver Solovjovs.