12:44, 8. augusts 2025
Viedokļi

Fiziskas bankas kartes pīkstināšana ir mazāk droša un ierobežota ar limitiem, bet bankas karte telefonā ar biometrisku apstiprinājumu ir daudz drošāka, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda. Kirils Solovjovs, kiberdrošības uzņēmuma “Possible Security” vadītājs

Solovjovs norāda, ka šajā jautājumā viņa un oficiālās finanšu nozares asociācijas uzskati atšķiras, jo asociācija pārstāv bankas, bet viņš – drošības nozari. “No pirmā acu uzmetiena izskatās, ka tehnoloģija ir ļoti līdzīga bezkontakta kartēm – kartei telefonā un bankas kartei. Īstenībā tehnoloģija ir būtiski atšķirīga,” norāda eksperts.

Viņš skaidro, ka pīkstināt fizisku bankas karti ir samērā nedroši. Nedrošība ir arī iemesls, kāpēc bankas liek limitus naudas apmēram. Pīkstinot bankas karti, ir ļoti vienkārši pazaudēt nelielas summas, piemēram, simts vai pāris simts eiro, taču šādos gadījumos bankas naudu parasti atgriež.

Savukārt maksāt ar karti, kas ir telefonā, ir daudz drošāk. Solovjovs tam min divus iemeslus – katru reizi ir atšķirīga kartes komunikācija, ko nav iespējams atkārtot, un, lai nopīkstinātu karti telefonā, ir jāidentificē personas seja vai pirksta nospiedums, lai piekļūtu kartei.

“Tas noteikti ir drošāks veids, es pat teiktu, ka tas ir drošāks par daudzām citām karšu maksāšanas tehnoloģijām, piemēram, karšu numura vadīšanu internetā,” pauž Solovjovs.

