Foto: Canva

TESTS. Vai atpazīsti valstis pēc slavenākajiem apskates objektiem? Ja esi gudrs, iegūsi vismaz 80% 0

kokteilis.lv

Pasaulē ir tūkstošiem apskates vietu. Tavs uzdevums – uzminēt valsti pēc tās! Ja esi aktīvs ceļotājs vai vienkārši gudrs, 80% būtu jāsasniedz bez piepūles…

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Mākslīgais intelekts nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Putins. Cik drīz tas notiks?
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
Lasīt citas ziņas

Pārbaudi sevi un uzzini, kurp vēl nav sanācis aizceļot!

Kurā valstī atrodas šis apskates objekts?

1 no 10
RAKSTA REDAKTORS
“Vistīrākā diskriminācija!” Autovadītājs Rīgā paliek bez stāvvietas absurda iemesla dēļ
TV24
Solovjovs: Kiberkarš ar Krieviju jau notiek, un Latvija tiek galā
TESTS. Vai atpazīsti valstis pēc slavenākajiem apskates objektiem? Ja esi gudrs, iegūsi vismaz 80%
“Mēs būsim bagātākā valsts pasaulē?” Latvijas bankas 2005.gadā publiskotā prognoze šobrīd smīdina tautu
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
“10 minūšu laikā saradās indiešu bars, uzbruka man…” Avārija Rīgā kādai sievietei pārvērtusies kārtīgā jandāliņā
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Ne jau tāpēc, ka rokas saltu! Atklāts iemesls, kāpēc vīrieši pat publiskās vietās mēdz turēt roku biksēs…
5.augusts bija viena no īsākajām dienām vēsturē. Vai tiešām Zeme ir sākusi griezties ātrāk un laiks rit straujāk?
“Es nevēlos, lai mana māsa nomirst…” Četrgadīga meitenīte mirst narkotiku piepildītā istabā
Vecāki pamet 10 gadus vecu bērnu vienu pašu lidostā, jo viņa pasei ir beidzies derīguma termiņš
Cik patiesībā izmaksā bērnu audzināt Rīgā? Vecāki dalās skaitļos, kas liek aizdomāties
Mājas
Šo kļūdu pieļauj daudzi: šefpavārs atklāj, kā pareizi uzglabāt mellenes, lai tās nesabojātos jau pēc pāris dienām
Tramps aiz slēgtām durvīm piedāvā Putinam pamieru. Vai sākas tirgošanās ar Ukrainas teritorijām?
RAKSTA REDAKTORS
FOTO. Ideja vasaras ceļojumam! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Jelgavā
2000, 7000 vai 10 000? Zinātnieki precīzi nosaukuši to, cik soļu dienā nepieciešams veikt, lai uzlabotu veselību un zaudētu lieko svaru
VIDEO. Novērots unikāls gadījums tepat Latvijā! Klinšu ērglis lidojumā nomedī meža caunu
Lielbritānijā slepeni pērk zemi, lai izveidotu apdzīvotas vietas, kurās dzīvotu tikai baltādainie
VIDEO. Sadursme Rīgas stacijā! Pasažieru vilciens ietriecas drezīnā, reisi atcelti, pasažieri evakuēti
Nepatīkams pārsteigums – pircējs šokēts par sagaidīšanas uzrunu svešvalodā kādā populārā veikalā
TESTS. Atbildi uz 10 jautājumiem par Jelgavu un noskaidro, vai ar savām zināšanām vari pārspēt vietējos
Kas notiek ar ārstiem Latvijā? Pusgada laikā pārkāpumi teju katrā piektajā gadījumā
TV24
“Daudzi sarunas ar ChatGPT izmanto kā konsultācijas par intīmiem jautājumiem” – eksperts norāda uz riskiem
“Viņi nedrīkst tikt ieskaitīti!” Tramps pieprasa ignorēt nelegālos imigrantus tautas skaitīšanā
Veselam
Bīstamas kļūdas, ko pieļauj daudzi. Kā nepareiza produktu uzglabāšana izraisa baktēriju vairošanos
Kokteilis
“Cik labi, ka Diāna to neredz…” Bijušais karaļnama pavārs dalās sāpīgās atmiņās par prinča Harija un Viljama attiecībām
Kokteilis
Esi uzmanīgs – neuzskati citu viedokļus par savējiem. Dienas horoskops 8. augustam
Var izraisīt kuņģa “katastrofu”: 7 pārtikas produkti, kurus labāk neēst pirms lidojuma