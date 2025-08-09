Tuvo Austrumu pētniece skaidro, vai Palestīna var kļūt par starptautiski atzītu valsti 0
Principā visi Izraēlas pastāvēšanas laikā amatos bijušie ASV prezidenti ir iestājušies par divu valstu risinājumu saistībā ar Izraēlas un Palestīnas ilgo konfliktu, TV24 raidījumā “Globuss” norāda Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietniece, Tuvo Austrumu politikas pētniece Sintija Broka-Kovalevska.
Pētniece norāda, ka šis jautājums sakāpina emocijas, jo konfliktā smagi cietušas abas puses un jau pirms 2023 gada 7. oktobra notikumiem Izraēlas un Palestīnas attiecību analīze bija emocijām piesātinātas un dialogs neveidojas viegli. ”Mums jāapzinās, ka gan Izraēlas un ebreju tautai ir tiesības dzīvot drošā vidē, savā nacionālā valstī, gan tādas pašas tiesības ir palestīniešiem. Tāpēc arī pašnoteikšanās jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un šīs divas lietas mums Latvijā jācenšas paturēt prātā vienā laikā. Tās nav savstarpēji pretrunā, ja esam par vieniem, tad esam par otriem, kas mūs automātiski ieliek pretinieka krēslā. Tas tā mazliet šobrīd ir, bet tam tā nevajadzētu būt,” uzskata S. Broka-Kovalevska.
Tuvo Austrumu pētniece uzsver, ka, lai gan cilvēku kopumam, tautai ir tiesības pašnoteikties, tas nenozīmē starptautisko atzīšanu. “Starptautiskajā politikā un tiesiskumā starptautiskais subjekts ir valsts, neatkarīga un suverēna valsts, bet suverenitāti mēs nevaram iegūt bez starptautiskās atzīšanas. Lai realizētos divu valstu risinājums, protams, ir jābūt divām suverenām nācijām. Suverenitātes un starptautiskās atzīšanas jautājums ir politisks process,” skaidro pētniece, uzsverot, ka Palestīnai pasaules valstu skaita ziņā ir liels atbalsts – pašlaik 147 valstis atzīt Palestīnas valsti.
