Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot 0
ASV un Krievijas prezidentu – Donalda Trampa un Vladimira Putina – tikšanās notiks tikai tad, ja Putins piekritīšot kādam nosacījumam, ko izvirzījušas ASV, atklājis kāds avots no Baltā nama.
Kā ziņo TV kanāls ABC News un tabloīds New York Post, Tramps tikšoties ar Putinu tikai tad, ja Krievijas diktators piekritīšot tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Sarunas biedrs neprecizēja, kādā secībā šīm tikšanās reizēm būtu jānotiek. Viņš arī uzsvēra, ka tikšanās vieta starp Putinu un Trampu vēl nav noteikta.
Tikmēr Putina palīgs Jurijs Ušakovs 7. augusta rītā paziņoja, ka tikšanās vieta jau ir saskaņota, bet tā tiks publiski paziņota vēlāk. Viņš arī atklāja, ka sarunās starp ASV īpašo sūtni Stīvenu Vitkofu un Putinu amerikāņu puse pieminēja trīspusējas tikšanās ideju, taču Maskava šo priekšlikumu nav komentējusi.
Zelenskis savukārt norādīja, ka pašlaik tiek apspriesti trīs formāti, no kuriem divi ir divpusējas tikšanās (viņš nesniedza sīkāku informāciju par to, starp kuriem līderiem), bet viens – trīspusēja tikšanās.
Putins 7. augustā atkārtoja, ka neizslēdz iespēju tikties ar Zelenski, tomēr, lai tāda tikšanās notiktu, ir jārada noteikti apstākļi, kuru šobrīd vēl neesot.