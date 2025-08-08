#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Scanpix/Drew ANGERER; Gavriil GRIGOROV/AFP/LETA; The Spectator Index/Twitter

Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot 0

LA.LV
22:10, 7. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV un Krievijas prezidentu – Donalda Trampa un Vladimira Putina – tikšanās notiks tikai tad, ja Putins piekritīšot kādam nosacījumam, ko izvirzījušas ASV, atklājis kāds avots no Baltā nama.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Mākslīgais intelekts nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Putins. Cik drīz tas notiks?
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo TV kanāls ABC News un tabloīds New York Post, Tramps tikšoties ar Putinu tikai tad, ja Krievijas diktators piekritīšot tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

“Putinam ir jātiekas ar Zelenski, lai tikšanās varētu notikt,” paziņoja avots.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Es nevēlos, lai mana māsa nomirst…” Četrgadīga meitenīte mirst narkotiku piepildītā istabā
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Veselam
Bīstamas kļūdas, ko pieļauj daudzi. Kā nepareiza produktu uzglabāšana izraisa baktēriju vairošanos

Sarunas biedrs neprecizēja, kādā secībā šīm tikšanās reizēm būtu jānotiek. Viņš arī uzsvēra, ka tikšanās vieta starp Putinu un Trampu vēl nav noteikta.

Tikmēr Putina palīgs Jurijs Ušakovs 7. augusta rītā paziņoja, ka tikšanās vieta jau ir saskaņota, bet tā tiks publiski paziņota vēlāk. Viņš arī atklāja, ka sarunās starp ASV īpašo sūtni Stīvenu Vitkofu un Putinu amerikāņu puse pieminēja trīspusējas tikšanās ideju, taču Maskava šo priekšlikumu nav komentējusi.

Zelenskis savukārt norādīja, ka pašlaik tiek apspriesti trīs formāti, no kuriem divi ir divpusējas tikšanās (viņš nesniedza sīkāku informāciju par to, starp kuriem līderiem), bet viens – trīspusēja tikšanās.

Putins 7. augustā atkārtoja, ka neizslēdz iespēju tikties ar Zelenski, tomēr, lai tāda tikšanās notiktu, ir jārada noteikti apstākļi, kuru šobrīd vēl neesot.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps aiz slēgtām durvīm piedāvā Putinam pamieru. Vai sākas tirgošanās ar Ukrainas teritorijām?
Putins vilina Trampu slazdā? Eksperti brīdina par diplomātiskiem manevriem
“Degvīns ne pie kā laba nenoved” – Zelenska komanda izsmej Medvedevu, kas izprovocējis ASV izvietot kodolzemūdenes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.