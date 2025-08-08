Kāds LA.LV lasītājs, atbraucis no laukiem uz Rīgu, saskāries ar šķietami vienkāršu, bet būtisku problēmu – viņam neesot bijis iespējas samaksāt par stāvvietu skaidrā naudā.
Automašīna sašutušais autovadītājs novietojis Dzirnavu ielā, taču nekur tuvumā neesot redzējis maksas automātu, kur varētu norēķināties ar skaidru naudu. Viņš stāsta, ka maksāt varēja tikai ar bankas karti vai caur mobilo lietotni.
Garām gājis stāvvietas uzraugs, un viņš vēlējies samaksāt skaidrā naudā, taču uzraugs atteicies to pieņemt, norādot, ka nedrīkstot. Kad autovadītājs lūdzis palīdzību ar aplikācijas uzstādīšanu telefonā, izrādījies, ka viņa telefons ir pārāk vecs – ar pogām –, līdz ar to aplikāciju lejupielādēt neesot iespējams.
Lasītājs atgādina, ka Latvijas Banka ir noteikusi – skaidrai naudai jābūt pieņemamai visur, taču realitātē tas, šķiet, nedarbojas. “Iznāk, ka pilsētā par stāvvietu var samaksāt tikai tie, kam ir viedtālrunis vai bankas karte, bet pārējiem jādodas prom,” viņš spriež un situāciju dēvē par diskriminējošu.
Tā kā lasītājs neminēja konkrētu stāvvietu, kurā saskāries ar šādu situāciju, nolēmām piezvanīt uz “Mobilly” un “EuroPark” klientu apkalpošanas tālruni, lai noskaidrotu, vai stāvvietas iespējams apmaksāt ar skaidru naudu, neizmantojot viņu piedāvātās aplikācijas.
“Mobilly” piedāvā iespēju par stāvvietu norēķināties ar SMS palīdzību. Tas ir būtiski tiem autovadītājiem, kuriem nav viedtālruņa vai mobilās aplikācijas. Apmaksu pie telefona rēķina iespējams veikt, nosūtot SMS ar tekstu: MSTART atstarpe AUTO atstarpe ZONA uz 1859 (AUTO – automašīnas numurs, piemēram, AB1221. ZONA – tarifu zona, kas norādīta uz apmaksas automāta sāna, piemēram, X). Īsziņas piemērs: MSTART AB1221 X. Lai apturētu autostāvvietas apmaksu, jāsūta SMS ar tekstu STOP uz 1859. Tomēr arī šeit ir izņēmumi.
Ne visās vietās SMS maksājums ir iespējams. Piemēram, dažās stāvvietās, kur uzstādītas barjeras, iespējams izmantot citas norēķinu sistēmas. Parasti tur esot uzstādīts automāts, kas izsniedz čeku, un samaksu varot veikt vēlāk.
Savukārt “EuroPark” norāda, ka viņu apsaimniekotajās stāvvietās daļā teritoriju vēl ir pieejami automāti, kuros var norēķināties arī skaidrā naudā. Taču arī šeit situācija nav vienāda visur – ir stāvvietas, kur automātu nav, līdz ar to cilvēkam, kurš vēlas maksāt skaidrā naudā, vienīgā iespēja ir meklēt citu stāvvietu.