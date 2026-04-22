Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš piedalās NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas Latvijā noslēguma pasākumā Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lielvārde”.

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs iesniedz atlūgumu – izskan bažas par spiedienu nozarē 0

Pievieno LA.LV
LETA
18:49, 22. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Atlūgumu iesniedzis Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš, aģentūru LETA informēja ministrijā.

Veselam
Grūti izturēt pat visstiprākajiem – 4 vissāpīgākās medicīniskās procedūras
Uz Starptautisko kosmosa staciju nosūtīti divi zirnekļi. Zinātnieki pārsteigti, redzot, kas notika tālāk
Veselam
Tās kaitē jūsu sirdij: kardiologi atklāj 7 lietas, kuras nevajadzētu darīt pēc pulksten 19.00
Lasīt citas ziņas

Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) pauž, ka šobrīd var novērot pastiprinātu spiedienu uz aizsardzības nozari. Pēc viņa paustā, publiskajā telpā tiek tiražēti nepamatoti apgalvojumi un pārmetumi, mēģinot apšaubīt nozares progresu vai mazināt uzticību.

“Valsts sekretārs ir pieņēmis lēmumu šādos apstākļos darbu neturpināt,” skaidro ministrs, uzsverot, ka respektē viņa lēmumu.

Puriņš amatu atstās 31. maijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
tā? Rīgas apgabaltiesa samazina cietumsodu trenerim, kurš seksuāli izmantoja nepilngadīgu meiteni bezpalīdzības stāvoklī
Kokteilis
5 skumjas pazīmes, ka cilvēki tev apkārt patiesībā dzīvo uz citas planētas
VIDEO. Priecīgs notikums Tukuma pusē: stārķu pārim Umai un Jumim pirmā ola

Sprūds arī uzsver, ka Puriņa vadības laikā tika īstenotas nozīmīgas reformas, tostarp nodrošinājuma jomā, prasmīgi vadītas apjomīgas finanšu programmas ceļā uz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) aizsardzībai, veikti būtiski spēju iepirkumi un stiprināti pamati aizsardzības industrijas attīstībai un sadarbībai.

Ministrs izsaka pateicību Puriņam par pievienošanos ministrijas komandai izaicinošajos apstākļos, godprātīgi un ar lielu atbildību attīstot nozari.

“Mēs turpināsim darbu – stiprināsim komandu, īstenosim apjomīgas aizsardzības nozares iniciatīvas,” piebilst ministrs, skaidrojot, ka drīzumā tiks izsludināts atklāts konkurss uz ministrijas valsts sekretāra vietu.

Puriņš Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatu ieņēma kopš 2024. gada 29. aprīļa. Pirms tam viņš bijis Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, Nacionālās drošības padomes sekretārs.

No 2019. gada līdz 2023. gadam bijis aizsardzības padomnieks, Aizsardzības ministrijas pārstāvju NATO un Eiropas Savienībā vadītājs, savukārt no 2015. gada līdz 2019. gadam strādājis kā Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Latvija nepiedalās Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai plānošanā un īstenošanā!” Aizsardzības ministrija komentē krievu propagandu par mums
“Latvija tiks aizsargāta no pirmā centimetra.” NBS sāk pretmobilitātes šķēršļu izvietošanu austrumu pierobežā
Aiz dzeloņdrāšu žoga, nost no apdzīvotām vietām: kas notiks Iecavas mežos?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.