“Vai tam tiešām ir tik liela nozīme?” Svarīga nianse var būtiski ietekmēt bezdarbnieka pabalsta apmēru 0
Dzīvē mēdz gadīties visādi. Ikviena dzīvē var pienākt brīdis, kad darba gaitas uz laiku apstājas un ir jādomā par bezdarbnieka statusa kārtošanu. Šādās situācijās svarīgi saprast, kā pareizi rīkoties.
Ar mūsu redakciju sazinājās kāds LA.LV lasītājs: “Diemžēl tā nu sanācis, ka plānoju drīzumā iestāties bezdarbniekos, bet kā tur īsti ir ar to bezdarbnieka statusu? Ir cilvēki, kas internetā raksta, ka esot izdevīgāk stāties bezdarbniekos mēneša sākumā, citi saka – beigās. Vai tam tiešām ir tik liela nozīme?”
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atgādina – bezdarbnieka statusam jāpiesakās ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc darba attiecību pārtraukšanas.
NVA informē iedzīvotājus, kuri zaudējuši darbu, ka gadījumā, ja nepieciešams NVA atbalsts darba meklējumos un bezdarbnieka statuss, ir svarīgi nekavēties ar pieteikšanos bezdarbnieka statusam.
Bezdarbnieka statuss, pārbaudot personas atbilstību statusa piešķiršanas nosacījumiem, tiek piešķirts no dienas, kad NVA saņem iesniegumu – ja tas iesniegts elektroniski CV un vakanču portālā vai e-adresē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas iesniegts sistēmā (arī ārpus NVA darba laika), savukārt, ja iesniegums iesniegts klātienē NVA filiālē, par iesnieguma saņemšanas datumu uzskata dienu, kad tas faktiski saņemts filiālē.
Lai korekti izvērtētu atbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanas nosacījumiem, NVA aicina iesniegumu iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Informāciju par darba attiecību izbeigšanas datumu, periodiem un ienākumu gūšanas vietām iespējams pārbaudīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (eds.vid.lv) sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”.
Ja personai ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu, jāveic nākamais solis – jāpiesakās bezdarbnieka pabalstam VSAA, kas pabalstu piešķir, balstoties uz NVA noteikto bezdarbnieka statusu. Lai nodrošinātu savlaicīgu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu un izmaksu, iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai NVA un iesniegums pabalsta pieprasīšanai VSAA iesniedzami atbilstošā secībā vienā un tajā pašā dienā. To iespējams izdarīt, aizpildot iesniegumu NVA CV un vakanču portālā, kur vienlaikus var pieteikties arī bezdarbnieka pabalstam.
NVA aicina iedzīvotājus rūpīgi iepazīties ar informāciju par bezdarbnieka statusa iegūšanu un pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un neatlikt pieteikšanos bezdarbnieka statusam, ja tas ir nepieciešams, jo tas var ietekmēt sociālo atbalstu.