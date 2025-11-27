Foto: Edijs Pālens/LETA

“Viena puse strādā nelegāli, otra – dzīvo no pabalstiem jau 20 gadus.” Darba tirgus daudziem rada neizpratni 0

LA.LV
21:40, 27. novembris 2025
Stāsti Izpēte

Latvijā faktiskā bezdarba līmenis šogad oktobra beigās bija 6,8%, kas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Lai arī dati ir mainīgi, joprojām bezdarbnieku skaits Latvijā ir diezgan liels – aptuveni 65 tūkstoši. Neskatoties uz to, ka valstī ir daudz bezdarbnieku, ir darba devēji, kuri mēnešiem ilgi nevar atrast darbiniekus.

Sociālo mediju platformā “Threads” cilvēki sākuši spriest, kā tas ir iespējams. Zanda lūdz kādam nokomentēt, kas notiek ar darba tirgu Latvijā.

Viņa raksta: “Ja vakanču aprakstos tiek meklēts darbinieks 3in1 (ar kaudzi pienākumiem dažādās jomās)? Tajā pašā laikā ir liels bezdarbnieku skaits, un cilvēki dalās, ka tiek ignorēti uz pieteikumiem un jau ilgstoši meklē darbu.”
Kaspars komentāru sadaļā norāda, ka pats interesantākais ir tas, ka parasti sludinājumi ar “3 in 1” prasībām ir pazīme tam, ka samaksa par to būs kā 0,6 darbiniekam. Tāpat viņš uzskata, ka tas beigu beigās nozīmē multidiletantismu, nevis kvalitāti.

Alvis uz situāciju darba tirgū skatās citādi. Viņaprāt, ja neviens latvietis nevēlēsies to darīt, tad būs pietiekami daudz indiešu, kas to vēlēsies.

Valdis norāda, ka viss ir elementāri: “Puse no bezdarbniekiem strādā nelegālā jomā un pelna labi, otra puse no bezdarbniekiem dzīvo no pabalstiem jau 20 gadus. Ap 1% tikai meklē darbu. Jaunie dzīvo uz vecāku kakla un uzskata, ka alga zem 5000 uz rokas neatbilst viņu standartiem.”

Raimonds dalās savā novērojumā, ka ir pilns ar sludinājumiem, kuros ir tādi profesiju nosaukumi, kurus vispār nekad nav dzirdēti. “Viņi visi noteikti grib darbiniekus ar iepriekšēju pieredzi un specifiskām prasmēm, bet cik tādi reāli ir Latvijā? Pārāk daudz tiek meklēti cilvēki, kas atbilst šauram, specifiskam aprakstam. Tā vietā vajadzētu meklēt “lietaskoku” – cilvēku, kas spēs veikli ielekt vajadzīgajā un kuru, apmācot, ātri vien iegūs labu kolēģi,” viņš uzskata.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad sieviešu vidū bezdarba līmenis 2025. gada oktobrī bija 5,7%, bet vīriešu vidū bezdarba līmenis bija 8%. Mēneša laikā sieviešu un vīriešu bezdarba līmenis saglabājies nemainīgs.

Oktobrī Latvijā bija 65 700 bezdarbnieku, kas ir par 300 mazāk nekā septembrī un par 3300 vairāk nekā 2024. gada oktobrī. Mēneša laikā vīriešu bezdarbnieku skaits samazinājies par 100, veidojot 38 100, kā arī bez darba esošo sieviešu skaits sarucis par 100 – līdz 27 600.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētā bezdarba līmenis oktobra beigās bija 4,7%, un kopš septembra tas nav mainījies, bet, salīdzinot ar 2024. gada oktobri, reģistrētā bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,4 procentpunktiem.

Kas sakāms citiem sociālā medija lietotājiem?

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
LA.LV Aptauja

Vai piekrīti, ka Latvijā ir grūti atrast darbu?

  • Jā, ļoti grūti
  • Nē, nav grūti
  • Es darbu nemeklēju
Tēmas
