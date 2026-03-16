Jaunais spārnotais teiciens – “Pilnīgā Rutulī!”: ļaudis komentē Normunda Rutuļa braukšanu reibumā pie stūres 20
Vakar vēstījām, ka nedēļas nogalē, iespējams, par braukšanu stiprā alkohola reibumā aizturēts latviešu mūziķis Normunds Rutulis.
Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka sestdien, 14. martā, ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnu “Merceds-Benz” un “Cupra” sadursme.
Negadījumā neviena persona necieta.
Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis 2,01 promiles stiprā alkohola reibumā.
Par ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu, bet par braukšanu reibumā ir sākts kriminālprocess. Valsts policija detaļas par negadījumā iesaistītajām personām neatklāj.
Arī sociālajos tīklos šis mūziķa izgājiens nav palicis nepamanīts. Lūk, ko par to saka sociālo tīklu lietotāji.
Pārsteidzoši, ka Rutuli daudzi attaisno ar vārdiem “nu bet gan jau nav dzērājs, varbūt kreņķis, tā sanāca, rūdīts dzērājs nebūtu avārijā ticis, eh, visa dzīve sabeigta”.
Cienījamie advokāti, vai jūs teiktu to pašu, ja viņš pālī notriektu jūsu ģimenes locekli?
— tā, ar rotveileri (@goldiijs) March 15, 2026
Pie 2.8 promilēm pabrakt var tikai rūdīts dzērājs. Normālam cilvēkam tā saucās alkoma, tu vairs netvertu pasauli. Pie šādas šmigas visādus tīņus atkačā jau reanimācijā.
— Mareks Geistarts🇺🇦 (@MareksGeistarts) March 16, 2026
Dzēris pie stūres – ir un paliek bezatbildīgs sūdabrālis!
— NK🇱🇻🇺🇦 (@NeilaKrave) March 15, 2026
Es nekādi nevaru saprast iemeslu kāpēc Rutulis nesauca taksi…naudiņas žēl bija vai negribēja krāmēties ar tiem telefoniem un internetiem? Par advokātiem gan nebrīnos, ne tas vien dzirdēts.
— Lukass R (@Rakstuzime) March 15, 2026
Normunda Rutuļa izpildītā dziesma – "Nekur nav tik labi kā mājās" nu iegūst pavisam citas aprises… #Normunds #Rutulis
— ko notiek? (@esrakstu) March 15, 2026
Rutulis vispār ir viens no retajiem latviešu šlāgermūziķiem, uz kura koncertu es pat varētu aiziet. bet braukšanu dzērumā neattaisno absolūti nekas.
— 𝙨𝙖𝙖𝙗 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙞𝙡𝙠 🦊 (@saabish_) March 15, 2026
Jaunais spārnotais teiciens "Pilnīgā Rutulī!" #Rutulis
— Ķēzars (@zars29154965) March 15, 2026
Braukt dzērumā nav labi,bet atbildēja Rutulis krievenēm lieliski!
— Ritvars Džeselets🇺🇦 (@dzeselets) March 15, 2026
Nezinu kāds dzīvē ir Rutulis, ka cilvēks, bet nu žēl man viņa. Žēl, ka tā iekrita.
— Rabarbarzs 🇱🇻🇺🇦✌️ (@Tuksumsz) March 15, 2026
"Iekrita", mans mīļākais termins šeit ir "iekrita." Labais spiegs Rutulis iekrita pretinieka viltīgi izliktajos slazdos, nevis vienkārši piemāvās kā lops un paldies dievam sasita tikai mašīnu, nevis nobendēja bariņu nesaistītu garāmbraucēju.
— Agnijita (@AgnijaAgnijita) March 16, 2026
Es teikšu tā, mani bišk ne tā, ka izbrīna, bet kaitina tie, kuri alkošefera kontekstā lieto vārdus "vienreiz kļūdījās", "tā sanāca" utml., īsāk sakot, mēģina attaisnot.
Te jau ir bijuši aprēķini, bet, nu, es vēlreiz. Lai dabūtu tās ~3 promiles, vajag izdzert VISMAZ 0.7 pudeli…
— Ar segvārdu Miņins 🏴☠️ (@juris_8) March 16, 2026
Kur prāts? 🤔 Kur tagad cāļus skaitīs? …
— Ģirts (@irts1) March 15, 2026
Tik slavenam māksliniekam tāda ATTIEKSME NAV PIEDODAMA. UN nav runa ,ka "es labāks" utml. 2)Ja tu ESI TĒVS ,TAD TAS MAINA VISU. TAVI BĒRNI TO REDZ. Stulbenis tāds tu esi "slavenais po**ists" atradies!!!
— Edgars (@Willthedust) March 15, 2026
Visu cieņu Norčam.
Jā, slikti, ka brauca reibumā, bet vismaz zināja, kā vatei atbildēt pareizi, ja viņu uzrunā krieviski.
Drīz jaunais singls:
— Super Greg (@SupaGreeg) March 15, 2026
Kāda starpība, pālī pie stūres sēž deputāts, sētnieks, dziedātājs vai akrobāts? Attaisnojams nav neviens. Tas nav nekāds joks, tas vistiešākajā veidā apdraud citu cilvēku drošību. Nav ko lakt. Tā jau dzeram kā lopi un daudzi to uzskata par normālu "atpūtu", nekas tur neatpūšas.
— Ģirts (@irts1) March 15, 2026