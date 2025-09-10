Jaunieši apgūst kritiskās domāšanas un līderības prasmes, par kurām tiks diskutēts arī starptautiskā seminārā 0
Lai veicinātu jauniešu izpratni par demokrātiju, tās vērtībām, kā arī personu aktīvas iesaistes nozīmi dažādu lēmumu pieņemšanā, Rīgas Valsts Tehnikuma (RVT) audzēkņi piedalās Erasmus+ Maza mēroga partnerības projektā “A Democratic Journey to Empower Future Leaders”. Savukārt 17.septembrī notiks starptautisks tiešsaistes seminārs “Diskusijas pie apaļā galda”, kurā tiks runāts par pilsonisko atbildību, kritisko domāšanu, demokrātiju un tās vērtībām, kā arī līderību, kā sadarbību vai konkurenci, informē RVT direktore Dagnija Vanaga.
Mūsdienu digitalizācijas laikmetā, kad informācija pieejama visdažādākajos formātos – televīzijā, radio, sociālajos tīklos, podkāstos, tiešsaistes video, mobilajās lietotnēs un publiskos pasākumos –, īpaši nozīmīgas kļūst kritiskās domāšanas prasmes. Tādēļ ļoti nozīmīgas ir projekta ietvaros RVT audzēkņu apgūtās prasmes analizēt informāciju, izvērtēt argumentus un noteikt avotu ticamību. Tāpat mācību laikā tika attīstītas arī efektīvas līderības un komunikācijas prasmes. Ar savām zināšanām un pieredzi jaunieši dalījās ar vienaudžiem, veicinot plašāku sabiedrības izpratni par pilsonisko atbildību un demokrātisko līdzdalību.
“Daloties zināšanās jaunieši izmantoja daudzveidīgus, pašu radītus rīkus – video materiālus, digitālos un drukātos plakātus, 10 izaicinājumus un 7 ieteikumus ikdienai, mediju pratības eksperta Emīļa Rotgalvja video par to, kā atšķirt viltus ziņas no patiesām ziņām, Kahoot! spēli un citus materiālus,” stāsta Dagnija Vanaga. Pēc RVT direktores teiktā, mācībās tiek izmantota “Peer learning” metode, kad tie jaunieši, kuri apguvuši zināšanas, tās nodod tālāk citiem jauniešiem un pārējai sabiedrībai, izmantojot projekta rezultātus.
Tāpat projektā tiks izstrādātas arī trīs mācību stundas: pilsoniskā atbildība un medijpratība; jauniešu izpratne par līdzdalības demokrātiju un aktīvu iesaisti lēmumu pieņemšanā; līderība, personīgā izaugsme, ilgtspējīga un mērķtiecīga komandas un organizācijas vadība. “Efektīvas līderības un komunikācijas prasmes, tāpat arī spēja atšķirt patiesus faktus no maldinošas vai nepatiesas informācijas, ietekmēs gan viņu pašu dzīvi, gan apkārtējo sabiedrību,” uzsver RVT direktore.
Kā liecina aptaujas rezultāti, gan RVT audzēkņiem, gan partneru – SEPUGS VASIL ANTEVSKI DREN, Ziemeļmaķedonijas un Katholieke Scholen Diest (KSD), Beļģijas profesionālās izglītības iestāžu jauniešiem – ir gan nepieciešams padziļināt zināšanas šajās jomās, gan vēlme apgūt jaunas prasmes. Savukārt dalība starptautiskajā seminārā “Diskusijas pie apaļā galda” ļaus ne vien stiprināt zināšanas minētajās jomās, bet arī satikt vienaudžus no citām valstīm, dalīties idejās un augt kā nākotnes līderiem! Jauniešu diskusijām aicināts pieslēgties ikviens interesents.
Vairāk informācijas: https://www.rvt.lv/starptautiskais-studentu-tiessaistes-seminars/
Seminārs tiek organizēts Organizēts Erasmus+ projekta ietvaros:“Demokrātijas ceļš nākotnes līderu stiprināšanai”