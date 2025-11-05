“Jūs arī brīnāties, kur kurjeri atrod savus lūžņus?” Soctīklotājus ne pa jokam uzjautrina kāds automašīnas pārdošanas sludinājums 1

Sociālajā tīklā “Threads” uzjundījusi jautrība par to, kā un kur ēdienu piegādes kurjeri atrod un iegādājas savus transportlīdzekļus. Viens no lietotājiem ar segvārdu @mrpundurs publicējis ironisku ierakstu, kurā viņš atklājis, kā šie kurjeri tiek pie automašīnām, ar kurām ikdienā veic ēdienu piegādes.

Vīrietis norāda, ka šādas automašīnas visbiežāk tiek pārdotas “Facebook” Marketplace sadaļā. Visbiežāk šīs automašīnas ir par pievilcīgi zemām cenām un ar aprakstiem, kas mēdz būt pat pārāk optimistiski.

Piemērs, kas uzjautrinājis vairākus sociālā tīkla lietotājus, ir sludinājums, kurā par 1100 eiro tiek pārdota Nissan Micra markas automašīna ar norādi “Good car for delivery” [Laba automašīna piegāžu veikšanai]. Taču, kas šķiet vēl uzjautrinošāk, pie fotoattēliem pievienota fotoradara uzņemta fotogrāfija. ‘

Kāds komentētājs norāda: “Toties ir zināms ka brauc un rūc ! Un pat iet 35km/h ! Fotoradars bildē – kvalitātes garants! Valsts policija iesaka tā teikt.”

Kāds cits atzīmē, ka agrāk šo automašīnu vērtība bijusi krietni mazāka: “Šitie boltisti/woltisti ir sabojājuši LV “miseņu tirgu”. Kādreiz šis auto maksātu labi ja 500€ ar svaigu skati, bet tagad 1000+”

Apskatot Facebook Marketplace piedāvājumu, novērojām vēl kādu automašīnu, kas tiek pārdota un kurai arī aprakstā tās pārdevējs ir norādījis, ka automašīna īpaši piemērota tiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā kādā no ēdienu piegādes uzņēmumiem.

Taču šīs automašīnas nav vienīgās, ir vēl…

Un ne tikai automašīnas.

