Pokrovska uz briesmu sliekšņa: vai Ukraina spēs noturēt pilsētu, un kādas priekšrocības ir Krievijai 0

15:26, 6. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas militārā vadība šobrīd izvieto elites vienības Pokrovskā, lai noturētu šo stratēģiski nozīmīgo pilsētu, kas kļuvusi par vienu no karstākajiem punktiem frontes līnijā, informē ārzemju mediji.

Pokrovska, kas atrodas Doņeckas apgabalā, jau gadiem ilgi ir bijusi Krievijas karaspēka mērķis. Tā ir svarīgu ceļu un dzelzceļa mezgls, tāpēc pilsētas zaudēšana būtu ievērojams trieciens Ukrainas aizsardzībai.

Krievijas stratēģiskais mērķis – ceļš uz Donbasu

Kā raksta “Sky News” militārais analītiķis Maikls Klārks, Krievijas armija, ieņemot Pokrovsku, iegūtu atslēgu uz visām Donbasas galvenajām pilsētām. No šejienes viņiem pavērtos ceļš uz Slavjansku un Kramatorsku – pēdējiem lielajiem Ukrainas cietokšņiem Doņeckas reģionā.

“Ja krievi ieņems šīs divas ziemeļu cietokšņa pilsētas, viņi iegūs Donbasu — tas ir viņu mērķis un viņi to ļoti vēlas,” norāda Klārks.

Pēc analītiķa teiktā, aptuveni tūkstotis krievu karavīru nelielās grupās jau ir iekļuvuši Pokrovskas centrā. Ja okupantiem izdosies nostiprināt pozīcijas un izvietot bruņutehniku, viņi varētu piespiest Ukrainas spēkus atkāpties.

Elites vienības cenšas noturēt pilsētu

Lai to nepieļautu, Ukrainas armija pilsētā izvieto savus elites spēkus. Kā norāda Klārks, Ukrainai būs jāizmanto pilsētu karadarbības taktika – iznīcinot iebrucējus, tos ielencot vai piespiežot pamest ieņemtās pozīcijas.

“Izpostītā pilsētvidē šis uzdevums ir ārkārtīgi sarežģīts, un tikai labi apmācītas vienības spēj to paveikt,” norāda militārais eksperts.

Viņš arī piebilst, ka Ukrainas iespējas noturēt Pokrovsku ir apmēram 50 pret 50, jo krievu spēki skaitliski ir daudz lielāki, neskatoties uz to, ka viņiem trūkst munīcijas.

“Domino efekta” risks

Savukārt franču laikraksts “Le Monde” ziņo, ka Pokrovska varētu izturēt tikai dažas dienas. Ja pilsēta kristu, varētu iestāties tā sauktais “domino efekts,” jo tiktu sagrautas arī citas aizsardzības līnijas Donbasā.

Arī vācu izdevums “Bild”, atsaucoties uz militāriem avotiem, vēsta, ka situācija Pokrovskas un Mirnohradas apkārtnē kļūst kritiska. Krievijas karaspēks turpina ofensīvu, cenšoties pilnībā ielenkt Ukrainas spēkus Donbasā. Kaujas ir īpaši sīvas, un katra diena var mainīt notikumu gaitu.

Ukrainas spēki turas

Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs 5. novembrī paziņoja, ka Pokrovskas pilsētā joprojām nav novērojama pilnīga Krievijas kontrole, un Ukrainas karaspēks tur fronti Pokrovskas–Mirnohradas aglomerācijā. Pilsētā tiek veiktas trieciena un meklēšanas operācijas, kā arī pastiprināta aizsardzība ar papildu vienībām un tehniku.

Lai arī cīņas kļūst arvien intensīvākas, ukraiņi turas, cerot apturēt pretinieku un nepieļaut Doņeckas apgabala pilnīgu ieņemšanu.

Pokrovska šobrīd ir viena no simboliskākajām vietām Ukrainas frontē. Tā pārstāv izturību, taktisku izaicinājumu un izšķirošu posmu Donbasas aizsardzībā. Pilsētas liktenis var noteikt, vai Krievijai izdosies nostiprināt savu klātbūtni austrumos – vai arī Ukraina vēlreiz pierādīs, ka pat skaitliskā mazākumā spēj noturēt stratēģiski svarīgas teritorijas.

