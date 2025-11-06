“Jācer, ka cilvēki izpratīs, ka tur nevar spiesties virsū!” Policija skaidro šā vakara ierobežojumus Vecrīgā 0

“Likumsargiem ir sagatavots sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plāns, ir veikts risku izvērtējums – rūpīgi gatavojamies visiem scenārijiem,” iepriekš Valsts policija ziņoja par šā vakara plāniem attiecībā uz Doma laukumā gaidāmo mītiņu. TV24 raidījums “Uz līnijas” jautā – kādiem scenārijiem, kas ir tie draudīgākie scenāriji un vai ir bijušas ziņas, ka kaut kas varētu arī realizēties?

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norādīja, ka “mēs dzīvojam demokrātiskā, tiesiskā valstī. Miermīlīgas pulcēšanās, gājieni, sapulces, piketi – tie visi ir akceptējami. Un arī šis ir tāds, cilvēki pauž savu viedokli un protestē pret Stambulas konvencijas denonsēšanu.”

Vienlaikus priekš policijas tas ir paaugstināta riska pasākums, kur būs masveida cilvēku pieplūdums. Jau 29. oktobrī policija novēroja, ka pasākumā bija bērni – ģimenes ar bērniem.

“Lai kaut kāds pūļa efekts, varbūt kāda indivīda izprovocēts, lai nenotiek kaut kādi drošības riski pūlī,” nopietno pieeju šā vakara sarīkojumam skaidro Ruks. “Uz Dziesmu svētkiem arī cilvēki pulcējas, uz maratoniem cilvēki pulcējas, vienmēr pastāv riski. Tāpēc tie tiek vērtēti.”

Tiesa gan ar 2009. gada 13. janvāra grautiņu viņš to nesalīdzina, jo tam bija cits saturs, savukārt šodien ir citādi.

Kas gaidāms šovakar Vecrīgas teritorijā – būs satiksmes ierobežojumi, būs gājēju plūsmas ierobežojumi, kustība būs ierobežota arī Jēkaba ielā gar Saeimu, jo policijai ir jāvērtē, vai nav pārāk daudz sanākušo cilvēku. “Ja savācas tūkstoši, kas vairs nesatilpst Doma laukumā, tad jācer, ka cilvēki izpratīs, ka tur vairs nevar spiesties virsū, jo tie, kas centrā, tiem varētu nebūt īpaši komfortabli,” brīdina Valsts policijas priekšnieks.

