Vīrietis Augšdaugavā paša spēkiem aiztur noziedznieku, kurš no kaimiņienes izkrāpa 15 000 eiro – vēlāk iesaistās policija 0
Pagājušajā nedēļā Latgalē aizturēti pieci naudas kurjeri, kas ir piedalījušies krāpšanas shēmās, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
28. oktobrī kāda Daugavpils iedzīvotāja saņēma vairākus zvanus no “iestāžu darbiniekiem”, kuri mēģināja izkrāpt 10 000 eiro. Iedzīvotāja identificēja ienākošo zvanu kā krāpniecisku, paziņojot policijai.
Likumsargi organizēja krāpšanas shēmā iesaistītā naudas kurjera identificēšanu un aizturēšanu. Notikuma vietā policijas darbinieki aizturēja 2003. gadā dzimušu vīrieti.
Savukārt cita Daugavpils iedzīvotāja saņēma zvanus no telefonkrāpniekiem vairāku dienu garumā, no 27. līdz 30. oktobrim, kā rezultātā persona nodeva naudas kurjeram 8700 eiro. 30. oktobrī krāpnieki turpināja zvanīt personai, lai izkrāptu 10 000 eiro, un tad seniore identificēja zvanu kā krāpniecisku un paziņoja par to policijai.
Tāpat 30. oktobrī tika saņemta informācija, ka Augšdaugavas novadā pie kādas iedzīvotājas bija ieradies naudas kurjers, kuram persona nodeva 15 000 eiro skaidrā naudā. Iepriekš sieviete bija saņēmusi vairākus zvanus no nepazīstamām personām, kuras it kā pārstāv AS “Latvenergo” un policiju.
Likumsargi noskaidroja, ka aizturētais naudas kurjers bija ieradies notikuma vietā savas paziņas uzdevumā. Veicot operatīvos pasākumus, VP aizturēja arī 2009. gadā dzimušu vīrieti. Zināms, ka abi vīrieši pildīja naudas kurjera lomu arī citās krāpšanas shēmās.
Bet kāds Preiļu novada iedzīvotājs saņēma vairākus telefonzvanus no nepazīstamām personām 29. oktobrī. Vīrietis tos uzreiz identificēja kā krāpnieciskus un par to paziņoja likumsargiem. Vīrietim nepazīstamās personas telefoniski norādīja, ka mājās esošā skaidrā nauda ir jādeklarē un viņa dzīvesvietā ieradīsies persona, kurai jānodod 5500 eiro.
Pateicoties vīrieša savlaicīgai ziņošanai, notikuma vietā ieradās likumsargi, kuri aizturēja 1995. gadā dzimušu naudas kurjeru.
Pret aizturētajiem vīriešiem ir sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat VP sākusi kriminālprocesus pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, proti, par nozieguma mēģinājumu atzīstamu apzinātu darbību, kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.