Naktī autovadītājiem jābūt piesardzīgiem – laikapstākļi var radīt sarežģījumus 0

LETA
15:06, 6. novembris 2025
Naktī uz piektdienu daudzviet Latvijā – galvenokārt valsts ziemeļaustrumu daļā – gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Dažviet veidosies migla. Pūšot lēnam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3..+9 grādiem.

Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Saglabāsies lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +8..+13 grādus.

Rīgā piektdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi no rīta un +11 grādi dienas vidū.

