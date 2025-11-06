FOTO: LA.LV kolāža

“Salīmēju ar līmes zīmulīti, salipināju kopā un kā tādu vārgu oliņu stiepu uz bankomātu”; sieviete izņem skaidru naudu, bet pretī saņem pārsteigumu 1

LA.LV
13:50, 6. novembris 2025
Izņem no bankomāta naudu, bet saņem to saplēstu. Tā gadījās kādai sievietei. Bojātu naudu var samainīt Latvijas Bankā, bet viņa atrada citu risinājumu.

Sieviete vietnē “Threads” dalījusies ar attēlu, kurā redzama 5 eiro banknote. Viņa raksta, ka tādu izdevis bankomāts. Naudas vienība šādā stadijā neesot pieņemta nevienā veikalā.

“Vienīgais, kas uzskatīja par labu esam, bija tas pats bankomāts, kurš šito izdeva. Interesanti, kāpēc veikali un pašapkalpošanās kases tā neuzskata?” neizpratnē ir sieviete. Viņa stāsta, ka pēc banknotes saņemšanas nolēmusi veikt eksperimentu – viņa iegāja 10 veikalos ar domu iegādāties kādu nieciņu līdz piecu eiro vērtībai. Nevienā veikalā piecītis netika pieņemts, arī pašapkalpošanās kasē nē.

Jāatzimē, ka bankomātam gan nav bijušas problēmas – tas naudu paņēmis atpakaļ bez problēmām.

Izrādās, arī citiem cilvēkiem bijušas līdzīgas situācijas. Viņi ar tām dalās komentāru sadaļā.

Antra raksta: “Man līdzīgu izdeva Maxima pašapkalpošanās kase — nācās ļoti uzmanīgi ņemt ārā, atteicās mainīt. Bija pavēls, ap 20 vakarā, negribējās škandalēt. Aiznesu mājās, nedaudz skoča un roku veiklības — nākamajā dienā iemaksāju bankomātā. Un tā tā nauda cirkulē.”

Kristīne dalās: “Man viens šāds bija pat tāds, kas tieši pa locījumu saplīsis uz pusēm. Saliku cieši, cieši kopā, pārlaidu pāri ar līmes zīmulīti, salipināju kopā un kā tādu vārgu oliņu stiepu uz bankomātu. Ieliku bankomātā — aizgāja rūkdams.”

Arturs norāda: “Šādi gadījumi parasti tiek likti atpakaļ bankomātā, un tur aiziet, kā nekas nebūtu bijis. Veikalos — bezcers.”

Bojātu naudu iespējams apmainīt Latvijas Bankā

Latvijas Bankas klientu kasē bez maksas var apmainīt bojātās eiro un lata banknotes un monētas.

Citu valstu naudas zīmes Latvijas Banka nemaina.

Latvijas Banka veic bojātu banknošu tūlītēju apmaiņu kasē, ja

tām ir saskatāmi pretviltošanas elementi;
nosakāma nominālvērtība;
ir pārliecība par tās īstumu;
bojātās banknotes iesniegtā daļa pārsniedz 50% no veselas banknotes lieluma.
Saplēstas banknotes, ja tās sastāv no vairākām daļām, maina, ja vismaz divas banknotes daļas nepārprotami atbilst vienai un tai pašai banknotei un tās abas kopā veido vairāk kā 50 % no veselas banknotes lieluma.

Ekrānšāviņš
