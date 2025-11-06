Eksperti atklāj 5 uztura bagātinātājus, kuri šoruden glābs tavu imunitāti: nē, sarakstā nav D vitamīna 0
Eksperti nosaukuši piecus uztura bagātinātājus, kuri šoruden jālieto ikvienam, lai pasargātos no klepus un saaukstēšanās (un te nav pieminēts D vitamīns).
Ziema strauji tuvojas, un līdz ar to par sevi atgādina ierastie sezonas vīrusi — birojos, skolās un bērnudārzos atkal dzirdami klepus un šņaukāšanās trokšņi.
Taču pastāv veids, kā pasargāt sevi no šī slimošanas perioda, kad vienlaikus plosās vairāki vīrusi — tas ir, lietot dažus imunitāti stiprinošus uztura bagātinātājus.
Sarunā ar “Daily Mail” ģimenes ārsts un klīniskais padomnieks Dr. Donalds Grants norādīja: “Uztura bagātinātāji var sniegt ļoti vajadzīgu atbalstu, pasargājot mūs no biežākajām rudens un ziemas slimībām, piemēram, saaukstēšanās, gripas vai vīrusa. Izvēloties pareizos uztura bagātinātājus, cilvēki var nodrošināt, ka viņu imūnsistēma darbojas vislabākajā formā.”
Tomēr, lai arī daudzi zina par uztura bagātinātāju nozīmi, liela daļa britu tos joprojām nelieto.
Ņemot to vērā, Dr. Grants un citi eksperti iesaka šoruden un ziemā papildināt organismu ar šiem pieciem uztura bagātinātājiem.