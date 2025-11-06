Eksperti atklāj 5 uztura bagātinātājus, kuri šoruden glābs tavu imunitāti: nē, sarakstā nav D vitamīna 0

Veselam.lv
14:37, 6. novembris 2025
Veselam Ārstēšana

Eksperti nosaukuši piecus uztura bagātinātājus, kuri šoruden jālieto ikvienam, lai pasargātos no klepus un saaukstēšanās (un te nav pieminēts D vitamīns).

Reklāma
Reklāma
Veselam
Eksperti atklāj 5 uztura bagātinātājus, kuri šoruden glābs tavu imunitāti: nē, sarakstā nav D vitamīna
Šāds skats vērojams ilgu laiku… Saeimas ārkārtas sēdē redzamā deputātu attieksme “izsit korķus”
“Man riebjas veids, kā to pasākumu ir sačakarējuši” – karstā reportāža no soctīkliem par Doma laukumā notiekošo 44
Lasīt citas ziņas

Ziema strauji tuvojas, un līdz ar to par sevi atgādina ierastie sezonas vīrusi — birojos, skolās un bērnudārzos atkal dzirdami klepus un šņaukāšanās trokšņi.

Taču pastāv veids, kā pasargāt sevi no šī slimošanas perioda, kad vienlaikus plosās vairāki vīrusi — tas ir, lietot dažus imunitāti stiprinošus uztura bagātinātājus.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Klaja necieņa pret tiem, kuri ievēro noteikumus…” no Mazā Baltezera izcelts kārtējais nelegālais tīkls
“Ir panākts progress, bet abas puses neuzticas viena otrai!” Tramps sola jaunu pieeju kara izbeigšanai Ukrainā
“Trīs mērķēti šāvieni…” Krievijas karavīram Ukrainā piespriests mūža ieslodzījums

Sarunā ar “Daily Mail” ģimenes ārsts un klīniskais padomnieks Dr. Donalds Grants norādīja: “Uztura bagātinātāji var sniegt ļoti vajadzīgu atbalstu, pasargājot mūs no biežākajām rudens un ziemas slimībām, piemēram, saaukstēšanās, gripas vai vīrusa. Izvēloties pareizos uztura bagātinātājus, cilvēki var nodrošināt, ka viņu imūnsistēma darbojas vislabākajā formā.”

Tomēr, lai arī daudzi zina par uztura bagātinātāju nozīmi, liela daļa britu tos joprojām nelieto.

Ņemot to vērā, Dr. Grants un citi eksperti iesaka šoruden un ziemā papildināt organismu ar šiem pieciem uztura bagātinātājiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Šīs trīs uztura bagātinātāju kombinācijas var būt pat bīstamas veselībai – pirmā ir kalcijs + dzelzs
Veselam
Kas par daudz, tas par skādi! Kas notiek ar jūsu ķermeni, ja uzņemat pārāk daudz magnija
RAKSTA REDAKTORS
“Ko tieši izārstēja? Autismu?” Elīna Didrihsone netieši reklamē “brīnumzāles”; PTAC skaidro regulējumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.