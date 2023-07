Timurs Turlovs, Freedom Holding Corp. valdes priekšsēdētājs Publicitātes foro.

Jūlijā varētu būt šogad pēdējais likmju kāpums, pretējā gadījumā ASV var nonākt recesijā Ieteikt







ASV Federālās rezervju sistēmas Atvērtā tirgus komitejas diskusijas par monetāro politiku pievērsušas lielu uzmanību ASV ekonomikai un tās iespējamai ietekmei uz ASV dolāru un akciju tirgu. Freedom Holding Corp. analītiķi prognozē, ka pēc jūnijā ieturētās pauzes 26. jūlijā par 25 bāzes punktiem tiks paaugstinātas procentu likmes. Uzmanība tiek pievērsta stingrāku monetāro pasākumu turpināšanai, ko veicina vietējās ekonomikas spēcīgais sniegums, jo īpaši pārsteidzoši elastīgais darba tirgus un patēriņš.

“Šīs prognozes saskan ar investīciju kopienas prognozēm atlikušajam gadam, kas liecina, ka jūlijā likmes varētu tikt celtas šogad pēdējo reizi. Pretējā gadījumā Federālā rezervju sistēma ekonomikas “mīkstās nosēšanās” vietā varētu izraisīt recesiju, kuru pērn lielākā daļa tirgus dalībnieku uzskatīja par neiespējamu. Likmju celšanas cikla izbeigšanas dēļ dolāra indekss (DXY) saruks līdz 90-100 punktu līmenim, un ASV dolārs nākamā gada vai pusotra laikā uzrādīs zināmas vājuma pazīmes. Tomēr nevajadzētu gaidīt lielu dolāra vērtības krišanos, jo tā joprojām ir viena no pasaulē stabilākajām valūtām,” uzsver Freedom Holding Corp. valdes priekšsēdētājs Timurs Turlovs.

Privātajiem investoriem dolāra vērtības kritums drīzāk būtu labas ziņas. Valūtas vājuma nelabvēlīgos aspektus kompensē starptautiskie ieņēmumi un – kas ir vēl svarīgāk – procenti no ārvalstu investoriem. Pirmā ceturkšņa beigās kompānijām, kuras vismaz pusi no ieņēmumiem gūst ASV tirgū, apgrozījuma pieaugums bija par vairāk nekā 6% un peļņas kāpums nepilni 3%. Tieši šie emitenti, piemēram, arī tādi lieli uzņēmumi kā Amazon (AMZN), pirmajā pusgadā bija S&P 500 akciju indeksa kāpuma dzinējspēks. Kompānijas, kuras vairāk nekā pusi ieņēmumu gūst ārpus ASV, laikā no janvāra līdz martam ziņoja par apgrozījuma un peļņas kritumu attiecīgi par vairāk nekā 2% un 10%.

Visticamāk, ka būs korporācijas ar lielu starptautisko ieņēmumu īpatsvaru, kas spēs investoriem nodrošināt lielākus ienākumus nekā citi S&P 500 dalībnieki. Tādējādi kopumā biržas indekss gada periodā turpinās augt, bet tas būs uz to akciju rēķina, kurām dominē ienākumi ārvalstīs.

Pēc Turlova domām, visvairāk jāseko līdzi būtu patēriņa preču un informācijas tehnoloģiju sektoriem. Tātad arī tādiem lieliem tehnoloģiju uzņēmumiem kā Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) un Nvidia (NVDA), rūpniecības sektoru pārstāvošajiem Linde (LIN), Air Products and Chemicals (APD), Freeport-McMoRan (FCX), telekomunikāciju kompānijai T-Mobile (TMUS) un Meta Platforms (META).