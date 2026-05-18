Jurists nosauc virkni problēmu, kuru dēļ valdībai jau sen vajadzēja atkāpties 2

20:46, 18. maijs 2026
Konkurences padomes Juridiskā departamenta vecākais jurists Jānis Ilsteris TV24 raidījumā “Preses klubs” kritizēja situāciju vairākās ministrijās un norādīja uz, viņaprāt, milzīgu valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Viņš uzskata, ka problēmas ilgstoši netiek risinātas, kamēr zaudējumi pieaug miljonos.

“Es kā aktīvs pilsonis gaidīju šādu lēmumu, jo tas ir likumsakarīgi,” sacīja Ilsteris.

Viņš norādīja, ka Latvijā ir 13 ministrijas un vismaz pusē no tām esot ļoti nopietnas problēmas, kuras ilgstoši netiekot risinātas.

Runājot par “airBaltic”, viņš kritizēja uzņēmuma finansiālo situāciju un valsts piešķirtos aizdevumus. “Sacīja, ka atdos augustā, bet problēmas ir jau ilgāku laiku. Es šaubos, ka atdos,” norādīja Ilsteris.

Tāpat viņš arī kritizēja situāciju aizsardzības jomā, atgādinot nesenos dronu incidentus. Viņaprāt, visas šīs problēmas kopā veido situāciju, kurā valdībai jau sen vajadzējis atkāpties.

“Tas viss kopā veido to bumbu,” viņš uzsvēra.

Vienlaikus Ilsteris atzina, ka daļu zaudējumu, iespējams, vairs nebūs iespējams atgūt, tomēr pozitīvi vērtēja prokuratūras sāktās pārbaudes un procesus.

