Satiksme Rīgā noteikti ir daudz intensīvāka nekā citviet Latvijā un ne velti šoferīši mēdz teikt, ka, ja tu neesi braucis pa Rīgu, tu vēl neko neesi redzējis. Sociālajā tīklā “Threads” kāda sieviete nofilmējusi bīstamu situāciju uz ceļa.
Viņa raksta: Valsts policija, vai šis ir normāli Rīgas centrā? Uz mani reāli pīpināja, kad Kr. Valdemāra ielā plkst. 12.54 vēlējos palaist 25. trolejbusu. Mani apdzina pa pretējo braukšanas joslu un nostājās man priekšā, līdzās trolejbusam. Iedegoties zaļajai gaismai, reāli atkal apdzina trolejbusu.. tās dažas sekundes, kad nofotografēju un filmēju – auto vēl nekustējās tikai tagad vakarā par šo situāciju atcerējos…”
“Redzamajā sižetā vieglā automobiļa vadītājs pārkāpj satiksmes noteikumos noteikto, veicot neatļautu trolejbusa apdzīšanu uz gājēju pārejas, pirms tam šķērsojot nepārtraukto ceļa apzīmējumu!” Redzēto komentē satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.
Apdzenošā automobiļa vadītāja pārkāpumi un piemērojamie administratīvie sodi pēc publicētā videosižetā:
1) Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz septiņpadsmit naudas soda vienībām un vadītājs par CSL 56. panta pirmās daļas pārkāpumu saņem 2 pārkāpumu uzskaites punktus.
2) Par apdzīšanu uz gājēju pārejām piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā. Par CSL 56. panta septītās daļas pārkāpumu autovadītājs saņem 2 pārkāpumu uzskaites punktus.
3) Par 920. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, apdzenot no nepārtrauktās līnijas puses, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā. 920. ceļa apzīmējums – nepārtraukta līnija – sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas. Autovadītājs saņem 2 pārkāpumu uzskaites punktus par CSL 78. panta pirmā daļā minēto pārkāpumu.
Vienlaicīgie satiksmes noteikumu pārkāpumi apdzīšanas manevra laikā būtu vērtējami kā agresīva braukšana. Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā vairāku tādu citu citam sekojošu Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kuri saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.
Par CSL 51. panta desmitā daļā noteikto pārkāpumu autovadītājs saņem 6 pārkāpumu uzskaites punktus. Agresīvas braukšanas piemērošana ir jāvērtē procesa virzītājam un vērtējumam pārkāpējam ir jābūt pieejamam! Ja nav vērtējuma, personai nevar piemērot administratīvo sodu pēc CSL 51. panta desmitās daļas!