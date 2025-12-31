Kā Jauno gadu sagaidīs Jelgavā, Kauguros un citviet Latvijā? 0
Jaunais gads ir klāt, lūk, pāris ieteikumi, kā šodien svinēt!
Jauno gadu Jūrmalā sveiks ar lāzeru šovu Kauguros
Sagaidot jauno gadu, Jūrmalā, Kauguros, notiks lāzeru šovs, aģentūru LETA informēja pilsētas pašvaldībā.
Gadu mijas brīžus šovakar plkst. 23 Jūrmala aicina pavadīt pasākumā pie Kauguru Kultūras nama. Gaidot Jaungada atnākšanu, spēlēs grupa “Debespuses”, notiks konkursi par Jaungada tradīcijām pasaulē un foto reportāžā uz lielā ekrāna varēs atskatīties uz spilgtākajiem aizvadītā gada notikumiem Jūrmalā.
Pirms pusnakts notiks pieslēgšanās Latvijas Televīzijas translācijai, bet jaunā gada iestāšanās tiks sveikta ar krāsainu gaismas lāzeru šovu Kauguru debesīs.
Pēdējā gada dienā Ķekavā notiks Vecgada rūķu skrējiens
Šodien piekto reizi gada pēdējā dienā Ķekavā notiks tradicionālais labdarības pasākums “Vecgada rūķu skrējiens 2025”, mājaslapā informē novada pašvaldība.
Šogad skrējiena dalībnieki aicināti atbalstīt biedrību “Dr. Klauns”, kas sniedz ikdienas prieku un atbalstu bērniem slimnīcās visā Latvijā.
Pasākuma sākums plānots plkst. 10 Ķekavā, Ābeļdārzā. Skrējienā aicinātas piedalīties gan ģimenes ar bērniem, gan individuāli skrējēji, gan seniori.
Dalībnieki tiks sadalīti vecuma grupās un varēs izvēlēties sev piemērotāko distanci.
Skŗējiens plānots 0,47 kilometru bērnu distancē, 0,94 kilometru bērnu distancē un 5,3 kilometru pieaugušo distancē.
Šogad ziedojumi tiks novirzīti biedrības “Dr. Klauns” atbalstam, lai bērni slimnīcās visā Latvijā var saņemt īpašu mākslas terapijas veidu. Slimnīcas klaunādē dakteri klauni, izmantojot spēli, humoru un improvizāciju, palīdz mazajiem pacientiem pārvarēt grūtus brīžus. Ziedojumu varēs veikt skaidrā naudā pasākuma laikā vai ar pārskaitījumu.
Pēc finiša dalībnieki varēs sasildīties ar siltu dzērienu un piedalīties atbalstītāju balvu izlozē. Katrā distancē tiks apbalvoti trīs ātrākie skrējēji visās vecuma grupās.
Latgalē jauno gadu sagaidīs ar deju mūzikas ritmiem
Virknē Latgales pašvaldību šovakar notiks jaunā gada sagaidīšanas pasākumi deju mūzikas ritmos, liecina pašvaldību publiskotā informācija.
Daugavpilī, Vienības laukumā, no plkst. 23, varēs ļauties deju mūzikas ritmiem. Īsi pirms pusnakts paredzēti apsveikumi no valsts un pašvaldības vadības, kam sekos Latvijas himna un uguņošana. Svinības Daugavpilī turpināsies līdz plkst. 3.
Festivāla parks kļūs par galveno Jaunā gada sagaidīšanas vietu Rēzeknē. Plkst. 23.30 sāksies koncertprogramma “Uguns zirgam pa pēdām”, kurā uz skatuves kāps Imants Spīčs, Kristaps Višs, Kristians Justs, Jurģis Lipskis, Ralfs Arbidāns un “Sophus Bech”. Pusnaktī notiks uguņošana, bet pēc tam turpināsies koncertprogramma un diskotēka līdz plkst. 2.
Balvos pulcēšanās laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks jau pēc pusnakts, kas notiks svētku salūts un Jaungada disko ballīte. Pasākuma programmā – fotokaste, konkursi, dejas un citi pārsteigumi.
Ludzas kultūras namā pusstundu pēc pusnakts notiks balle, bet Preiļos Jaunā gada sagaidīšana sāksies plkst. 23, bet pusnaktī notiks uguņošana. Savukārt Krāslavā uguņošana notiks jau pirmajā jaunā gada dienā, plkst. 1.
Pasākumi notiks arī citviet Latgalē.
Kurzemē gadu mijā būs salūts un muzikālas programmas
Kurzemē gadu mijā būs salūts, muzikālas programmas un Jaungada balles, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.
Liepājas Rožu laukumā aicina liepājniekus un pilsētas viesus uz muzikālo programmu. Gadu mijā uz skatuves kāps Olga Rajecka, reperis rolands če, Būū un Ralfs Eilands.
No plkst. 23 Jaunā gada svinības Rožu laukumā atklās DJ Stocka, savukārt plkst. 23.20 uz skatuves kāps solisti, kuri dzīvās mūzikas pavadījumā izpildīs vairāk nekā 40 pašmāju un pasaules hitu, priecējot gan dažādu paaudžu pārstāvjus, gan atšķirīgu muzikālo gaumju cienītājus.
Pusnaktī tiek solīti svētku specefekti, kas izgaismos visu Rožu laukumu. Pēc Jaunā gada sagaidīšanas apmeklētājus ar muzikālo programmu turpinās priecēt mūziķi, bet svētku programmas noslēgumā pie dīdžeja pults atgriezīsies DJ Stocka, turpinot svinības līdz plkst. 1.
Ventspilniekus un pilsētas viesus pašvaldība aicina pulcēties Lielajā laukumā pie koncertzāles “Latvija”, lai kopīgi svinētu un ar uguņošanu sagaidītu Jauno gadu.
Par svētku noskaņu no plkst. 23.30 rūpēsies mūzikas grupa “Laika upe”. Ventspilī Jauno gadu sagaida pēc vietējā laika – 1. janvārī plkst. 00.33.44, kad svētku dalībniekus uzrunās Ventspils domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš (“Latvijai un Ventspilij”). Pēc uzrunas gaidāma uguņošana.
Kuldīgā Jaunā gada sagaidīšana notiks no plkst. 23 līdz 1 uz Kuldīgas senā ķieģeļu tilta. Plkst. 23 sāksies zibakcija “Gaismas upe” pie starta punktiem Pārventā, Putnudārzā, Virkā, Centrā un Kurzemītē. No šīm vietām dalībnieki dosies vienotā virzienā uz seno tiltu, kur visas gaismas plūsmas satiksies.
No plkst. 23 līdz 1 uz tilta svētku atmosfēru radīs DJ Ieva Dzene un ballīšu grupa “Vectēva papirosi”, atskaņojot pašmāju un pasaulē zināmus hītus.
Gadumijas brīdī izskanēs Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ineses Astaševskas (“Kuldīgas novadam”) apsveikums, savukārt pusnakts kulminācijā izrādīs īpaši šim notikumam radīto gaismas un specefektu stāstu virs Ventas, kas izgaismos upi un tiltu.
Savukārt Kuldīgas kultūras centrā no plkst. 22 līdz 3 notiks gadumijas balle.
Saldū, Oskara Kalpaka laukumā, no plkst. 23 Jauno gadu varēs sagaidīt kopā ar Ati Ieviņu un grupu. Pusnaktī būs svētku uguņošana, kam sekos Ieviņu un grupas muzikālie priekšnesumi, kam sekos gadu mijas ballīte kopā ar DJ Vento līdz plkst. 2.
Dienvidkurzemes, Talsu un Ventspils novadā iedzīvotāji Jauno gadu varēs sagaidīt ballēs.
Saulkrastos sāksies bebru populācijas regulēšanas medības
Saulkrastu pilsētā, Mārsteļu ielas posmā no Mārsteļu ielas Nr. 1 līdz krustojumam ar Ganību ielu, no šodienas līdz nākamā gada 31. janvārim notiks bebru populācijas regulēšanas medības, aģentūru LETA informēja pašvaldības Medību koordinācijas komisija.
Kā skaidro komisija, šīs medības tiek organizētas pašvaldības uzdevumā, lai mazinātu bebru radīto kaitējumu un rūpētos par iedzīvotāju drošību un apkārtējo vidi. Tās nav komerciālas medības, un to norise notiks, ievērojot visas drošības prasības pilsētvidē.
Komisija lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgiem medību norises laikā, iespēju robežās, neuzturēties minētajā teritorijā, pieskatīt savus mājdzīvniekus un nelaist tos brīvi bez uzraudzības, kā arī ievērot izvietotos brīdinājumus un norādes.
Zemgales pilsētās Jauno gadu sagaidīs ar grupām “Bermudu divstūris” un “Pērkons”
Zemgales pilsētās Jauno gadu sagaidīs pasākumos ar dažādām grupām, tostarp “Bermudu divstūris” un “Pērkons”, liecina pašvaldību publiskotā informācija.
Jelgavā sagaidīt Jauno gadu būs iespējams divreiz – pusnaktī kopā ar visu Latviju un pēc Jelgavas laika jeb 25 minūtes vēlāk. Pasākums notiks kopā ar grupu “Jacks with Coke” Hercoga Jēkaba laukumā. Savukārt uz lielā ekrāna tiks demonstrēts video, kas ļaus atcerēties un virtuāli atgriezties nozīmīgākajos 2025. gada notikumos Jelgavā. Īsi pirms gadumijas izskanēs arī valsts augstāko amatpersonu un pilsētas vadības Jaungada apsveikumi.
“Kopā ar visu Latviju pusnaktī sagaidīsim 2026. gadu, bet pēc tam sāksies atskaite līdz plkst. 00.25, kad jauns gads oficiāli iestāsies arī Jelgavā,” skaidro Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītāja vietnieks Ivars Pirvics.
Zeme, griežoties ap savu asi, diennaktī izdara vienu pilnu apgriezienu, ik pa brīdim šķērsojot kādu no meridiāniem. Latviju šķērso astoņi meridiāni, līdz ar to vietējais laiks dažādās valsts vietās atšķiras no vidējā pieņemtā. Jelgavā meridiāns šķērso Svētās Trīsvienības baznīcas torni, un jauns gads iestājas 25 minūtes pēc pusnakts.
Dobelē iedzīvotāji no plkst. 23.30 aicināti pulcēties Pļavas ielas terasē, kur pusnaktī gaidāma uguņošana.
Jaunā gada sagaidīšanu Tukumā, laukumā pie Tukuma novada pašvaldības, “iesildīs” dīdžeja Saimona ritmi. Tuvojoties gadu mijai, skanēs svētku uzrunas un uzziedēs salūts, bet pēc tam svinības turpināsies dziesmās un dejās kopā ar grupu “Bermudu divstūris”.
Bauskā no plkst. 23.30 iedzīvotāji un citi interesenti ir aicināti pulcēties Bauskas rātslaukumā. Pēc valsts augstāko amatpersonu runu translācijas, tieši pusnaktī, uz skatuves kāps rokgrupa “Pērkons”.
“Lai nodrošinātu jauku gaisotni svētku norises vietā, ikviens aicināts ievērot sabiedrisko kārtību un drošību. Pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas,” uzsver pašvaldībā.
Aizkraukles centrālajā laukumā no plkst. 23.30 2026. gadu varēs sagaidīt kopā ar grupu “Dzelzs vilks”.
No plkst. 23 svinības sāksies arī Jēkabpilī, Vecpilsētas laukumā. No plkst. 23.30 paredzētas svinīgās uzrunas. Savukārt vecā gada pavadīšana notiks rotaļīgā noskaņā, piedaloties konkursos, dziedot un apmainoties ar svētku sveicieniem.
Pusnaktī debesis virs pilsētas iemirdzēsies Jaungada salūtā, bet pēc pusnakts svinības turpināsies ar diskotēku.
Svētku pasākumi notiks arī citviet Zemgalē.