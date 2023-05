Ilustratīvs foto

Kā neiekulties veselības problēmās, cītīgi strādājot dārzā Ieteikt







Vasara daudziem nav iedomājama bez rūpēm par dārzu, taču tām jābūt, saprātīgi novērtējot sava organisma spējas, pretējā gadījumā var iekulties nopietnās veselības problēmās. Kā pasargāt sevi no saules apdegumiem, sāpēm mugurā, krustos un ko darīt, ja gadījies pārpulēties, stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Jeļena Bebre un neiroloģe Veselības centru apvienībā Dace Bērziņa.

Iesildies un “vingro” dārzā gudri

Nešokē organismu ar neierastu slodzi! Darbam dārzā ir nepieciešama elementāra iesildīšanās, gluži kā sagatavojoties citām fiziskām aktivitātēm. Tādēļ pirms došanās uz siltumnīcu vai dobi, veic dažus fiziskus vingrinājumus, kas iesilda un iestiepj muskulatūru.

Izvairies no pārpūles! Tāpat nepaveiksi visu uzreiz. Aptuveni ik pēc trīsdesmit minūtēm maini darbības veidu. Piemēram, ja ravēji, iztaisnojies, izstaipies un uz brīdi pievērsies citai nodarbei.

Saudzē muguru! Ja ilgi atradies vienā pozā – mugura saliekta, galva – uz leju – centies iztaisnoties un piecelties ļoti lēnām. Strauja kustība var “savilkt” muguru tā, ka no deviņdesmit grādu leņķa neizkustēsies stipru sāpju dēļ. Sāpes var liecināt par radikulītu – iekaisuma slimību, kas skar nervu saknes.

„Pirms plānotas neierastas fiziskās slodzes organismam varētu uzdāvināt rīta rosmi ar stiepjošajiem vingrojumiem. Tā kā slodzes ietekmē spraugas starp skriemeļiem samazinās, ir lietderīgi tās palielināt jau pirms slodzes. Arī pabeidzot darbu, kamēr vēl nav izveidojies pamatīgs muskuļu spazms un pietūkušas mugurkaula fasešu locītavas, ļoti ieteicams pastiept mugurkaulu,” atgādina VCA neiroloģe Dace Bērziņa.

Atceries – saule “kož” un karstums nogurdina

Pasargā ādu no saules. Pirms došanās āra, uz atklātajām ķermeņa daļām noteikti uzzied saules aizsarglīdzekli, ieteicams ar SPF 50 filtru.

Strādājot dzer ūdeni! Fiziskas slodzes laikā svīstot, no organisma tiek izvadīts ūdens, tādēļ dzeramajam ūdenim ir jābūt visu laiku pa rokai.

Pieskati asinsspiedienu! Jāņem vērā, ka karstuma ietekmē var mainīties arteriālais asinsspiediens (gan paaugstināties, gan pazemināties) un sirdsdarbības ātrums. Ja pulss ir paātrināts, skaidrs, ka palielinās slodze uz sirdi un asinsvadiem. Pirmais, ko darīt, ja paaugstinās asinsspiediens – pārtraukt darbu, patverties ēnā vai vēsākā telpā, var iedzert māteres vai vilkābeles tēju.

Palīdzība sāpju un traumu gadījumā

Bezrecepšu pretsāpju tabletes

Ja dārza aktivitāšu rezultātā “saķēra muguru” un tūlīt nav iespēju konsultēties ar ārstu, var lietot kādu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli ar pretsāpju iedarbību, kura aktīvā viela ir, piemēram, ibuprofēns vai deksketoprofēns. Šo zāļu iegādei nav nepieciešama recepte, taču jebkurš medikaments ir jālieto uzmanīgi, sekojot medikamenta lietošanas instrukcijai un farmaceita ieteikumiem, jo arī bezrecepšu zālēm var būt nepatīkamas blaknes, ja deva ir pārsniegta, piemēram, sāpes vēderā, slikta dūša. Jāatceras, ka nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus nedrīkst lietot ilgstoši. Tie var izraisīt nieru darbības traucējumus, čūlas, paaugstināt asinsspiedienu. Pirms bezrecepšu pretsāpju medikamentu iegādes noteikti konsultējies ar farmaceitu!

Pretsāpju ziedes un plāksteri

Geli, ziedes vai plāksteri (piemēram, ar aktīvo vielu diklofenaku) arī ir palīdzoši, taču jāatceras, ka tās ķermeņa daļas, uz kurām kāds no šiem līdzekļiem ir uzklāts, noteikti ir jāpaslēpj no saules stariem, tā kā tiešas to iedarbības rezultātā var rasties ādas apdegums vai smaga alerģiska reakcija. Svarīgi! „Mēness aptiekas” farmaceite Jeļena Bebre atgādina, ka šie līdzekļi ir piemēroti tikai īslaicīgai lietošanai. Ja, tos lietojot, sāpes nepāriet, noteikti jāvēršas pie ārsta, atgādina farmacete

Vitamīni un piparu plāksteri

Ja sāpes saasina radikulīts akūtā stadijā, ieteicams lietot arī B grupas vitamīnus (B1, B6, B12), kas turklāt var palīdzēt pretiekaisuma zālēm efektīvāk iedarboties, ātrāk mazinot sāpes.

Piparu plāksteris, ja tas neizraisa alerģisku rekciju, arī var būt noderīgs radikulīta paasinājuma gadījumā. To var aplicēt uz divām, četrām stundām. Taču, ja sajūta ir nevis sildoša, bet izteikti spēcīgi dedzinoša, iespējams tā liecina par alerģisku reakciju vai nepanesību. Labāk plāksteri noņemt un vairs to nelietot. Jāpatur prātā, ka piparu plāksteri nedrīkst uzklāt uz dzimumzīmēm.

Sildošas ziedes

Pārāk intensīva slodze dārza darbos visticamāk saasinās jau esošu hronisku slimību – artrītu vai reimatismu – un sāpes, slimība izraisa. Šādos gadījumos ieteicami sildoši, ārīgi lietojami līdzekļi, kas aktivizē asinsriti. Tie var saturēt kamparu, odzes indi.

Sildošu līdzekli neuzklāj uz tikko traumētas vietas, lai neveicinātu iekaisuma attīstību.

Neatkarīgi no veselības stāvokļa, muskuļi no pārslodzes var nogurt. Ja, cītīgi strādājot, ir gadījies tos pārpūlēt, sildošais “zirgu balzams” ar čili palīdzēs remdēt sāpes un atvieglos smaguma sajūtu.

Savukārt uz zilumiem, kas iegūti sasituma rezultātā, var uzklāt, piemēram, heparīnu, arniku saturošu ziedi.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.

www.menessaptieka.lv;

www.veselibaskarte.lv