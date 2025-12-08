“Kā pārgāja uz 15 minūšu intervālu, uzreiz cena lielāka,” Daukšte apstrīd jaunos elektrības cenu rādījumus 0
Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) elektroenerģijas pārvades vidējais tarifs no 2026. gada 1. janvāra samazināsies par 10%, bet mājsaimniecībām izmaksas par elektroenerģijas pārvadi nemainīsies, teikts AST paziņojumā biržai “Nasdaq Riga”.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi AST elektroenerģijas pārvades tarifus nākamajiem trim gadiem. Katrai lietotāju grupai AST tarifa izmaiņas būs atšķirīgas. Savus novērojumus par elektrības cenām veikusi arī Anita Daukšte.
“Man ir biržas tarifs, ar ko es sevi apsveicu šajā brīdī. Pēdējā laikā pāreja no stundas likmes uz 15 minūtēm, ir novedusi zināmā mērā arī pie tā, ka tarifs ir augstāks. Tā ir paradoksāla situācija, viņi saka, tas padara šo cenu precīzāku, es gan nezinu, bet pamanīju, ka tikko pārgāja uz šo 15 minūšu intervāliem, tā uzreiz cena bija lielāka,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Anita Daukšte, žurnāliste, TV24 raidījumu “Ziņu top” un “Nedēļa. Post scriptum” vadītāja.
Oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” publicētais SPRK padomes lēmums liecina, ka lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 330 kilovoltu (kV) kopnes, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00139 eiro par kilovatstundu (kWh), bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs – 6,759 eiro par kilovatu (kW) gadā.
Lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00145 eiro par kWh, bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs – 11,376 eiro par kW gadā.
Lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00198 eiro par kWh, bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs – 12,959 eiro par kW gadā.
Savukārt lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 6-20 kV pusē, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00251 eiro par kWh, bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs 14,183 eiro par kW gadā.
Jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem un elektroenerģijas uzkrātuves operatoriem būs 0,81018 eiro par kW gadā.
Uzņēmumā skaidro, ka elektroenerģijas pārvades tarifu stabilitāti AST ir izdevies saglabāt, neskatoties uz izaicinājumiem un ambiciozajiem attīstības plāniem. Baltijas pārvades sistēmas pievienošanās kontinentālās Eiropas energosistēmai, kā arī straujā atjaunīgo energoresursu attīstība būtiski paplašinājusi AST pienākumus un atbildību. Turklāt ģeopolitiskajos apstākļos Latvijā ir būtiski turpināt investēt kritiskās infrastruktūras fiziskajā drošībā un kiberdrošībā.
Tuvākajos gados pie pārvades sistēmas tiks pieslēgtas vairāk nekā 20 par attīstītāju līdzekļiem izbūvētas jaunas apakšstacijas, palielinot apakšstaciju skaitu par 18% un AST speciālistiem turpmāk nodrošinot šīs infrastruktūras regulāru apkalpošanu.
AST darbības izmaksas nākamajos trijos gados samazināsies elektroenerģijas cenas krituma dēļ, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu. Savukārt SPRK šogad apstiprinātās jaunās kapitāla atdeves likmes palielinājuma dēļ pieaugušas AST kapitāla izmaksas.
Nākamajā regulatīvajā periodā – no 2026. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim – SPRK ļāvusi pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu segšanai izmantot 44 miljonus eiro no uzkrātajiem pārslodzes vadības ieņēmumiem, kas ir par astoņiem miljoniem mazāk, nekā paredzēja AST iesniegtais tarifu projekts.
AST izdevies saglabāt pārvades tarifu stabilitāti atbilstoši sākotnējam tarifu projektam, turpinot uzņēmuma pārvaldības efektivizāciju un vēl vairāk samazinot ekspluatācijas izmaksas, norāda kompānijā.
Jau ziņots, ka AST jūlijā iesniedza SPRK apstiprināšanai elektroenerģijas pārvades tarifu projektu nākamajiem trim gadiem.
AST iesniegtais tarifu projekts paredzēja, ka no 2026. gada 1. janvāra mājsaimniecībām izmaksas par elektroenerģijas pārvadi paliks nemainīgas, un AST klientiem – uzņēmumiem ar ļoti lielu patēriņu, kuri ir tieši pieslēgti pārvades tīklam – samazināsies vidēji par 9%.
AST valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis iepriekš skaidroja, ka elektroenerģijas pārvades tarifa ilgtermiņa stabilitāte ir viena no AST prioritātēm, jo tā veicina Latvijas tautsaimniecības elektrifikāciju un elektroenerģijas patēriņa pieaugumu Latvijā. Irklis uzsvēra, ka AST ir izdevies saglabāt elektroenerģijas pārvades tarifu stabilitāti, pat panākot nelielu izmaksu samazinājumu.
AST informēja, ka pēc tarifā plānotajiem apjomiem prognozējams, ka tas veidos apmēram 1% samazinājumu par pārvades pakalpojumu AS “Sadales tīkls” izmaksās, pozitīvi ietekmējot elektrības lietotāju kopējo rēķinu. Pārvades tarifs veido nelielu daļu no elektroenerģijas sadales pakalpojuma tarifa, kas savukārt līdzās maksai par patērēto elektroenerģiju un pievienotās vērtības nodokli ir komponentes elektrības rēķinā.
AST koncerna auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 258,607 miljoni eiro, kas ir par 5,3% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes – līdz 22,672 miljoniem eiro. Savukārt AST mātesuzņēmuma apgrozījums pērn saruka par 2,5% un bija 154,011 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa pieauga par 31,6% un bija 14,764 miljoni eiro.
AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.
AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) lielākais akcionārs – kompānijai pieder 68,46% “Conexus” akciju.