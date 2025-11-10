Tāds kāpums nedēļas laikā? Cik tad maksāsim decembrī? Izskaitļots, par cik sadārdzinājusies elektrība vien nedēļas laikā 0
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš Latvijā un Lietuvā pieauga par 7% un bija 98,5 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.
Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par 1% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu un sasniedza 83,84 eiro par MWh.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenās starp tirdzniecības zonām vērojamas pretējas tendences. Ziemeļvalstu reģionā cenas samazinājās vēja elektrostaciju lielākas izstrādes dēļ, savukārt Baltijas reģionā pārvades jaudu ierobežojumi neļāva izlīdzināt cenas starp valstīm, tādēļ Lietuvā un Latvijā cenas pieauga, bet Igaunijā samazinājās.
“Nord Pool” sistēmas cena samazinājās līdz 43,91 eiro par MWh, kas ir par 13% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Vēja staciju izstrāde “Nord Pool” reģionā pieauga par 12% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Turpinot lejupslīdi, vēl par 22% samazinājās saules staciju izstrāde. Tikmēr Ziemeļvalstīs atomelektrostaciju pieejamība pieauga par deviņiem procentpunktiem, sasniedzot 85% līmeni. Izstrādes pieaugumu galvenokārt veicināja “OKG AES Oskarshamn 3” reaktora restartēšana pēc vairāk nekā septiņus mēnešus ilgas apkopes.
“Nord Pool” reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 7782 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apmērus datu trūkuma dēļ nav iespējams publicēt.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā pieauga par 2% un bija 540 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms pieauga par 3% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu – līdz 141 GWh. Igaunijā patēriņš saglabājās iepriekšējā līmenī – 154 GWh. Lietuvā tika patērētas 244 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 3% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 9%, un kopā tika saražota 281 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 30% augstāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 101 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde samazinājās par 1%, un tika saražotas 70 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 32% – līdz 110 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 71%, Igaunijā un Lietuvā – 45%. Baltijas valstīs tika saražoti 52% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.