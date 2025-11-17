“Kā sāls zupai, sniegs ir padots!” Soctīkli priecājas par pirmo sniegu; kur Latvijā snidzis visvairāk? 0
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā daudzviet pa laikam gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs, bet austrumos arī sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Laiks būs mākoņains, tomēr brīžiem debesis skaidrosies.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, dienas pirmajā pusē piekrastē brāzmās vēl sasniedzot 14 metrus sekundē. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra būs 0…+5 grādu robežās.
Arī Rīgā dienas laikā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, un pa laikam gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3…+4 grādi.
Tikmēr aizvadītājās dienās pa mazumiņam, bet dažviet Latvijā ir snidzis un pat uzkrājusies neliela sniega kārtiņa. Soctīklos to lietotāji aktīvi dalījušies ar šo gaišo prieka vēsti.
Pirmais sniegs. Baldone, 15.11.2025. pic.twitter.com/tNzlTJonEM
— Signe Stabinge (@SStabinge) November 15, 2025
Šodien sniegs arī Balvos.#Balvi pic.twitter.com/YakXtwp8pa
— Ilze Vindberga 🌬🏔 (@IlzeVindberga) November 17, 2025
Šorīt daļa Latvijas modusies ar, cerams, priecīgu pārsteigumu – pirmais sniegs ir klāt! @letanews videogrāfs Kaspars Nordens arī to iemūžinājis pic.twitter.com/cNsQ1GaG9U
— LETA Ziņas (@letanewslv) November 15, 2025
No pēcpusdienas un vakara plašākās teritorijās sāks parādīties slapjš sniegs, kas krāsies arī uz zemes, dienas laikā daļēji kusīs. Kopumā intensīvāki nokrišņi Kurzemē un Vidzemē, bet naktī un no rīta snigs daudzviet (https://t.co/eP40q2Q5Jm). pic.twitter.com/l9oBx4Pj5F
— meteolapa.lv (@meteolapa) November 17, 2025
14. novembra vakarā, pēc plkst. 23:00, Priekuļos novēroju pirmo slapjo sniegu. Interesanti, ka snigšana bija spēcīga un ilga vairāk nekā 30 minūtes, kā rezultātā jumti un zeme nedaudz kļuva balti. ❄️@LVGMC_Meteo @MeteoLatvia @meteolapa @boms_tricis #sniegs #snow #aukstums pic.twitter.com/otReLlHs6a
— Ritvars Hāns (@laikpstakli) November 14, 2025
Labrīt! Pirmais sniegs Rūjienā vai tā ir tikai salna? Nav skaidrs, bet aina atgādinā ziemu. ❄️#ziema #novembris #sniegs #salna pic.twitter.com/KKT4OxW80E
— Linards Dedzis (@LatvianNature) November 15, 2025
Labrīt sestdienā!
Kā “sāls zupai” sniegs ir “padots”!
-0,9°C pic.twitter.com/BzqvUciKsy
— Cesvainis (@cesvainis) November 15, 2025
"Rīt, 18. novembrī, jārēķinās ar to, ka būs brāzmains ziemeļrietumu vējš, brīžiem būs saule, brīžiem lietus, brīžiem sniegs un temperatūra svētku rītā būs ap 0 grādiem," uzsver LTV laika ziņu redaktors @boms_tricis.
🖥️: https://t.co/ex5XVf3uB5 pic.twitter.com/lf6hLZ9a6V
— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 17, 2025
Labrīt no Latgales. Daugavas lokos sniegs. pic.twitter.com/A0oeUurmWU
— Kaspars Freimanis (@kasparsf) November 17, 2025
Kā informē sinoptiķi, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 1918. gada 18. novembrī Rīgā valdīja vēlam rudenim raksturīgi laika apstākļi. Diennakts vidējā gaisa temperatūra bija +2,2 grādi, dienā gaisam iesilstot līdz +5 grādiem, bet naktī gaisa temperatūrai nepazeminoties zem +0,9 grādiem. Nokrišņu šajā dienā nebija.
Sinoptiķi norāda, ka vēsturiski ir pieredzēti gan rudenīgi silti, gan ziemīgi auksti un sniegoti svētki. Vissiltākais 18. novembris bija 2020. gadā, kad valstī vidējā diennakts gaisa temperatūra bija +9 grādi. Todien teju visās novērojumu stacijās tika uzstādīti jauni diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, bet Bauskā uzstādīts Latvijas 18. novembra rekords +12,2 grādi.
Savukārt aukstākais 18. novembris piedzīvots 1998. gadā, kad Latvijas vidējā diennakts gaisa temperatūra bija -10,6 grādi, savukārt dienas minimālās gaisa temperatūras rekords pieder 1965. gadam, kad Mērsragā tika novērots -18,1 grāds.
Lai gan gandrīz katru gadu kādā no valsts reģioniem 18. novembrī nav nokrišņu, kopš 1945. gada visā Latvijā 18. novembris bez nokrišņiem ir pavadīts sešas reizes, un vēl septiņas reizes lietus bija tikai vietām, vidēji Latvijā nokrišņu daudzumam nesasniedzot 0,1 milimetru (mm). Nokrišņiem bagātākais 18. novembris bija 1991. gadā – vidējais diennakts nokrišņu daudzums Latvijā bija 15,8 mm, bet Sīļos diennakts nokrišņu daudzums bija 29,3 mm.
Tikmēr kopš 1946. gada visbiezākā sniega sega 18. novembrī novērota 1992. gadā Rēzeknē – 27 centimetri.
Savukārt kopš 1966. gada piecas reizes 18. novembrī vēja brāzmas kādā no Latvijas reģioniem sasniedza vētras spēku jeb vismaz 20,8 metrus sekundē, no kurām divas reizes – 1967. un 1978. gadā – vēja brāzmas sasniedza arī stipras vētras spēku jeb vismaz 24,5 metrus sekundē. Visstiprākās vēja brāzmas – 28 metri sekundē – novērotas 1978. gadā Priekuļos.