“Kā sāls zupai, sniegs ir padots!” Soctīkli priecājas par pirmo sniegu; kur Latvijā snidzis visvairāk? 0

15:45, 17. novembris 2025
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā daudzviet pa laikam gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs, bet austrumos arī sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi. Laiks būs mākoņains, tomēr brīžiem debesis skaidrosies.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, dienas pirmajā pusē piekrastē brāzmās vēl sasniedzot 14 metrus sekundē. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra būs 0…+5 grādu robežās.

Arī Rīgā dienas laikā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, un pa laikam gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3…+4 grādi.

Tikmēr aizvadītājās dienās pa mazumiņam, bet dažviet Latvijā ir snidzis un pat uzkrājusies neliela sniega kārtiņa. Soctīklos to lietotāji aktīvi dalījušies ar šo gaišo prieka vēsti.

Kā informē sinoptiķi, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 1918. gada 18. novembrī Rīgā valdīja vēlam rudenim raksturīgi laika apstākļi. Diennakts vidējā gaisa temperatūra bija +2,2 grādi, dienā gaisam iesilstot līdz +5 grādiem, bet naktī gaisa temperatūrai nepazeminoties zem +0,9 grādiem. Nokrišņu šajā dienā nebija.

Sinoptiķi norāda, ka vēsturiski ir pieredzēti gan rudenīgi silti, gan ziemīgi auksti un sniegoti svētki. Vissiltākais 18. novembris bija 2020. gadā, kad valstī vidējā diennakts gaisa temperatūra bija +9 grādi. Todien teju visās novērojumu stacijās tika uzstādīti jauni diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, bet Bauskā uzstādīts Latvijas 18. novembra rekords +12,2 grādi.

Savukārt aukstākais 18. novembris piedzīvots 1998. gadā, kad Latvijas vidējā diennakts gaisa temperatūra bija -10,6 grādi, savukārt dienas minimālās gaisa temperatūras rekords pieder 1965. gadam, kad Mērsragā tika novērots -18,1 grāds.

Lai gan gandrīz katru gadu kādā no valsts reģioniem 18. novembrī nav nokrišņu, kopš 1945. gada visā Latvijā 18. novembris bez nokrišņiem ir pavadīts sešas reizes, un vēl septiņas reizes lietus bija tikai vietām, vidēji Latvijā nokrišņu daudzumam nesasniedzot 0,1 milimetru (mm). Nokrišņiem bagātākais 18. novembris bija 1991. gadā – vidējais diennakts nokrišņu daudzums Latvijā bija 15,8 mm, bet Sīļos diennakts nokrišņu daudzums bija 29,3 mm.

Tikmēr kopš 1946. gada visbiezākā sniega sega 18. novembrī novērota 1992. gadā Rēzeknē – 27 centimetri.

Savukārt kopš 1966. gada piecas reizes 18. novembrī vēja brāzmas kādā no Latvijas reģioniem sasniedza vētras spēku jeb vismaz 20,8 metrus sekundē, no kurām divas reizes – 1967. un 1978. gadā – vēja brāzmas sasniedza arī stipras vētras spēku jeb vismaz 24,5 metrus sekundē. Visstiprākās vēja brāzmas – 28 metri sekundē – novērotas 1978. gadā Priekuļos.

Laika prognoze Latvijas 107. dzimšanas dienai. Interesanti fakti par laikapstākļiem arī citos gados šajā dienā
