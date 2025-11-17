Laika prognoze Latvijas 107. dzimšanas dienai. Interesanti fakti par laikapstākļiem arī citos gados šajā dienā 0
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā daudzviet pa laikam gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs, bet austrumos arī sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Laiks būs mākoņains, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, dienas pirmajā pusē piekrastē brāzmās vēl sasniedzot 14 metrus sekundē.
Savukārt maksimālā gaisa temperatūra būs 0…+5 grādu robežās.
Arī Rīgā dienas laikā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, un pa laikam gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3…+4 grādi.
Tuvākajā naktī debesis virs Latvijas skaidrosies maz, un daudzviet gaidāmi nokrišņi – pārsvarā slapjš sniegs un lietus, bet austrumos arī sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums.
Naktī dienvidu puses vējš, sākot no rietumiem, iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem un pastiprināsies, piekrastē brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē, bet jūras piekrastē 20 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -1…+4 grādi.
Rīgā gaidāmajā naktī debesis klās mākoņi un pa laikam gaidāms lietus, kā arī iespējams slapjš sniegs. Dienvidu puses vējš nakts otrajā pusē iegriezīsies no ziemeļrietumiem, rietumiem un pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +1…+2 grādi.
Diennakts vidējā gaisa temperatūra bija +2,2 grādi, dienā gaisam iesilstot līdz +5 grādiem, bet naktī gaisa temperatūrai nepazeminoties zem +0,9 grādiem. Nokrišņu šajā dienā nebija.
Sinoptiķi norāda, ka vēsturiski ir pieredzēti gan rudenīgi silti, gan ziemīgi auksti un sniegoti svētki. Vissiltākais 18. novembris bija 2020. gadā, kad valstī vidējā diennakts gaisa temperatūra bija +9 grādi. Todien teju visās novērojumu stacijās tika uzstādīti jauni diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, bet Bauskā uzstādīts Latvijas 18. novembra rekords +12,2 grādi.
kad Latvijas vidējā diennakts gaisa temperatūra bija -10,6 grādi, savukārt dienas minimālās gaisa temperatūras rekords pieder 1965. gadam, kad Mērsragā tika novērots -18,1 grāds.
Lai gan gandrīz katru gadu kādā no valsts reģioniem 18. novembrī nav nokrišņu, kopš 1945. gada visā Latvijā 18. novembris bez nokrišņiem ir pavadīts sešas reizes, un vēl septiņas reizes lietus bija tikai vietām, vidēji Latvijā nokrišņu daudzumam nesasniedzot 0,1 milimetru (mm). Nokrišņiem bagātākais 18. novembris bija 1991. gadā – vidējais diennakts nokrišņu daudzums Latvijā bija 15,8 mm, bet Sīļos diennakts nokrišņu daudzums bija 29,3 mm.
Tikmēr kopš 1946. gada visbiezākā sniega sega 18. novembrī novērota 1992. gadā Rēzeknē – 27 centimetri.
Savukārt kopš 1966. gada piecas reizes 18. novembrī vēja brāzmas kādā no Latvijas reģioniem sasniedza vētras spēku jeb vismaz 20,8 metrus sekundē, no kurām divas reizes – 1967. un 1978. gadā – vēja brāzmas sasniedza arī stipras vētras spēku jeb vismaz 24,5 metrus sekundē. Visstiprākās vēja brāzmas – 28 metri sekundē – novērotas 1978. gadā Priekuļos.