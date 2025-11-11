Islandē noticis kas tāds, ko zinātnieki nevarēja paredzēt! Zaudēts viens salas unikāls aspekts 0
Iepriekš tika uzskatīts, ka Islande ir viena no retajām vietām pasaulē, kur nav odu. Nu tie pirmo reizi ir atrasti, kas pēc zinātnieku domām varētu liecināt par strauji sasilstošu klimatu, raksta izdevums Independent.
Islande bija viena no divām vietām pasaulē, kas tika uzskatītas par no odiem brīvām zonām, otra ir Antarktika. Tomēr, klimatam kļūstot siltākam, odi un citi kukaiņi sasniedz vietas, kur tie iepriekš parasti nebija sastopami.
Saskaņā ar Islandes Dabaszinātņu institūta datiem oktobrī Kidafellā, Hjosā, aptuveni 30 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Reikjavikas, tika atklāti trīs Culiseta annulata sugas odi.
Šis fakts iezīmēja pirmo apstiprināto odu klātbūtni savvaļā Islandē. Odus pamanīja dabas pētnieks, amatieris Bjērns Hjaltasons, kurš kukaiņu entuziastu Facebook grupā ievietoja ierakstu par “dīvaino mušu”, ko viņš bija noķēris.
Vēlāk viņš nosūtīja paraugus – divas mātītes un vienu tēviņu – uz Islandes Dabas vēstures institūtu, kur tika apstiprināts, ka tie ir odi. “Es uzreiz varēju pateikt, ka tas ir kaut kas tāds, ko nekad iepriekš nebiju redzējis,” viņš teica Islandes laikrakstam Morgunblaðið.
Lai gan viens ods reiz jau bija konstatēts lidmašīnā Keflavīkas starptautiskajā lidostā, šī bija pirmā reize, kad odi tika reģistrēti “dabiskā vidē Islandē”, viņš pastāstīja CNN.
Culiseta annulata ir izplatīta odu suga, kas sastopama no Āfrikas ziemeļiem līdz Sibīrijas ziemeļiem un var izciest gaisa temperatūru zem nulles. Pat ja šī konkrētā suga jau varētu paciest Islandes aukstumu, “temperatūras globālā paaugstināšanās, visticamāk, palielinās citu odu sugu iedzīvošanās potenciālu Islandē, ja tie te ieradīsies”.
Zinātnieki joprojām nesaprot, kā kukaiņi varēja sasniegt Islandi, lai gan pastāv aizdomas, ka tie ieradās ar kādu kuģi kravas konteineros.
Eksperti gan šaubās, vai šo atklājumu var saistīt ar klimata pārmaiņām, bet Islandes vide sasilst daudz straujāk nekā vidēji pasaulē – četras reizes ātrāk nekā pārējā ziemeļu puslode, piemēram, ledājiem brūkot un no siltākiem ūdeņiem ierodoties jaunām jūras iemītnieku sugām, piemēram, makrelei.
Pēdējos gados odi ir atrasti arvien tālāk uz ziemeļiem, tostarp Apvienotajā Karalistē, kur ir konstatēti tīģerodi, kas pazīstami ar denges un Zikas vīrusa izplatīšanu.