Sekas virszemē jau redzamas ar acīm – Āfrika drūp un nenovēršami sadalās 0
Āfrika – ap 30,3 miljoni km² – otrais lielākais kontinents lēnām, bet noteikti sadalās plātņu tektonikas dēļ. Plātņu tektonika ir zinātniska teorija, kas apgalvo, ka Zemes ārējais apvalks ir sadalīts plātnēs, kuras nepārtraukti kustas un mainās, pateicoties mīkstajai astenosfērai zem tām.
Plātnes, uz kurām balstās Āfrika, visas kustas, izraisot ievērojamas ģeoloģiskas pārmaiņas uz virsmas. Trīs plātnes zem kontinenta attālinās viena no otras, sadalot virs tām esošo sauszemi, kas galu galā varētu novest pie jauna okeāna veidošanās.
Šo reģionu sauc par Austrumāfrikas Rifta sistēmu, un pētnieki uzskata, ka nākotnē Austrumāfrika var pilnībā atdalīties no pārējā kontinenta. Šis process ir pretējs tam, kas notika, veidojot Ziemeļamerikas augstāko kalnu – Denali kalnu. Tajā gadījumā divas plātnes sadūrās, nevis attālinājās.
Jau tagad redzamas nozīmīgas pārmaiņas no sadalīšanās
Šī ziņa nav jauna. Pētnieki ir atraduši pierādījumus, ka Āfrika sadalās divās daļās jau miljoniem gadu ilgā procesā. Lai gan kustības un izmaiņas zem Zemes virsmas ne vienmēr ir redzamas uz virsmas, Āfrikas gadījumā jau notiek nozīmīgas pārmaiņas.
Piemēram, 2005. gadā Etiopijā atvērās milzīga 56 kilometrus gara plaisa, kas sagrāva sauszemi, iznīcinot ceļus, lauksaimniecības zemes un sabiedriskos centrus. Šī plaisa izplatījās tikai 10 dienu laikā, kas ģeoloģiskajos terminos ir ārkārtīgi ātri, jo parasti šādas lietas prasa gadus, gadu desmitus vai pat gadsimtus.
Neskatoties uz jaunajām izmaiņām, Austrumāfrikas Rifts un zem tā esošās plātnes ir bijušas aktīvas miljoniem gadu. Ģeoloģiskie apgabali, piemēram, Lielā Rifta ieleja, Kilimandžaro kalns, Viktorijas ezers un Sarkanā jūra, visi radās, kad plātnes kustējās pagātnē — tāpat kā tas notiek tagad. Taču Austrumāfrikas Rifts ir īpašs ar to, ka tas ir viens no retajiem Zemes apgabaliem, kur plātņu kustības un to ietekme ir redzama ar neapbruņotu aci un uz virsmas. Kontinentālās nobīdes virs zemes bieži notiek zem ūdens, kur tās nevar novērot.