Nāvējošā slimība, ar kuru var inficēties pat no pašmāju āboliem. Ārste atklāj interesantas detaļas par leptospirozi 1
Baiba Rozentāle, RSU profesore, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste, TV24 raidījumā “Dienas personībaa” brīdina – pat pašu sētā auguši āboli var kļūt par leptospirozes infekcijas avotu, ja tie nav nomazgāti.
Rozentāle stāsta, kā cilvēki galvenokārt inficējas ar leptospirozi.
Iemesls saslimšanai ar leptospirozi ir grauzēji – tie ar urīnu šo slimību var izdalīt no viena mēneša līdz vienam gadam. Piemēram, ja mājās, sētā vai tuvumā ir žurka, kura izdala urīnu, urīns ir pilns ar leptospirām. Ja tas trāpa uz ēdiena, cilvēks ar ēdienu inficējas.
“Kad mēs pērkam importa ābolus, tad jāmazgā, jo kas to var zināt, no kurienes nākuši. Latvijas āboli tiešām ir skaisti, akurāti un uzpulēti, bet ne tas pārdevējs, ne tas audzētājs ir vainīgs pie tā, ka tā žurka tur bija. Pilnīgi noteikti ir jāmazgā arī tie āboli,” saka galvenā ārste.
Viņa pastāsta kādas konkrētas pacientes, kura izārstējās no leptospirozes, piemēru. Sievietei ir privātmāja ar skaistu pagalmu, ar ābelēm un rudens āboliem. Viņai mājās žurku nav, bet pāri dārzam, meklējot ēdienu, tās pārskrien. Paciente bija ēdusi pati savus rudens ābolus un tos nemazgāja, jo tie taču ir savi āboli. No sava dārza nemazgātajiem āboliem sieviete saslima.
Vēl Rozentāle pastāsta par iespējamajiem simptomiem: “Tiem, kuri slimo smagi, agrīni attīstās dzelte – paliek tumšs urīns, dzelteni acu āboli, pēc tam arī āda, un pēc tam samazinās urīna daudzums, jo ir nieru mazspēja. Tie ir tie gadījumi, kas ārstējas slimnīcā, un diemžēl arī šajā uzliesmojumā ir bijuši nāves gadījumi,” atklāj profesore.