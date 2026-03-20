"Kā vispār cilvēki dzīvo?" Kalniņš gatavs izņemt 2. pensiju līmeni un aicina to darīt arī citus
Pensiju sistēma Latvijā joprojām raisa asas diskusijas – īpaši par uzkrājumu ienesīgumu un nākotnes drošību. TV24 raidījumā “Preses klubs” mācītājs Krists Kalniņš atklāti pauž savu nostāju par pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem.
Viņš atzīstas, ka, ja būtu iespēja, savu uzkrājumu izņemtu un ieguldītu citur, jo uzskata, ka esošā sistēma nav pietiekami efektīva.
Kalniņš norāda, ka tik lielus līdzekļus nevajadzētu ieguldīt ar tik zemu procentu likmi, un to vērtē kā bezatbildīgu pieeju.
Tāpat viņš arī atgādina, ka tā ir pensija, nevis papildus nauda. Šobrīd simtiem tūkstoši saņem smieklīgu pensiju: “616 eiro pensija – tas ir smieklīgi. Kā vispār cilvēki dzīvo,” viņš retoriski jautā.
