Būs grūti sadzīvot ar šīm bēdīgajām sekām! Aidis Tomsons paredz mums drūmu nākotni Latvijā
Rīgas dome trešdien atbalstīja pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumus 2026. gadā, kas paredz slēgt un reorganizēt vairākas skolas un bērnudārzus.
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) skaidro, ka faktiskā demogrāfiskā situācija un tās tendences ir realitāte, ar kuru jārēķinās. Pēdējos septiņos gados Rīgā deklarēto bērnu skaits ir samazinājies par teju 40%. Joprojām Rīgā ir apkaimes, kurās pieprasījums pēc bērnudārziem saglabājas augsts, taču ir tādas, kurās bērnudārzi ir pustukši.
Par šo tēmu savu viedokli publiski izteicis “Krustpunktā” vadītājs Aidis Tomsons.
“Būs grūti sadzīvot ar demogrāfijas bēdīgajām sekām. Pēdējās dienās daudzās pašvaldībās kūsā emocijas par bērnudārzu un skolu slēgšanu un reorganizēšanu. Tas taču pašsaprotami, ka gribam daudz mazu skolu ar labi apmaksātiem kvalificētiem skolotājiem. Lasu par strauji augošo iekāri izņemt otro pensiju līmeni un jau iztēlē redzu, kā vēlāk zīmēsim tabulas, kurās būsim ar vismazākajām pensijām Eiropā, jo tie nedzimušie bērni, kuru vairs nav (un skolas tiek slēgtas), nevarēs nodrošināt mums kaut cik jēdzīgas pensijas.
Es negribu nekādus iebraucējus, kas varētu aizpildīt arvien tukšākos skolu solus un dilstošās sociālo iemaksu tabulu ailītes. Gribu Latviju latviešiem. Un to es tiešām saku no sirds.
Ak vai, tik ļoti gribas atkal būt mazam bērniņam, kurš nesaprot, ka ar raudāšanu vēlamais neradīsies, jo viss ir savstarpēji saistīts. Un mazliet apskaužu daudzos Facebook komentētājus, kuriem izdodas to neredzēt.”
Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina (JV) skaidro, ka Rīgā pirmsskolās pašlaik ir vairāk nekā 2300 brīvu vietu, vienlaikus atsevišķās apkaimēs saglabājas augsts pieprasījums, tādēļ pašvaldībai jāspēj līdzsvarot pieejamību ar atbildīgu un racionālu resursu izmantošanu.
“Apvienojot iestādes, mēs stiprinām administratīvo pārvaldību, efektīvāk plānojam pedagogu slodzes, nodrošinām vienotu un kvalitatīvu pedagoģisko procesu un mērķtiecīgāk ieviešam vienotas skolas principus,” saka Geikina.
Reorganizācijas rezultātā ietaupītie līdzekļi paliks izglītības sistēmā, tos novirzot mācību vides modernizācijai, ēku un teritoriju sakārtošanai, drošības uzlabošanai un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai visās apkaimēs, skaidroja politiķe.
Dome atbalstīja Rīgas 74. pamatskolas pievienošanu Rīgas 64. vidusskolai. Daļa skolu ēku atrodas vienā kvartālā un tiks veidota vienota teritorija, attīstot sporta infrastruktūru un āra teritoriju. Pēc apvienošanas Rīgas 64. vidusskola darbosies trijās ēkās.
Rīgas 1. Kristīgo pamatskolu pievienos Rīgas 6. vidusskolai, un pēc apvienošanas Rīgas 6. vidusskola darbosies trijās ēkās.
Rīgas Rīnūžu vidusskolu un Rīgas 31. vidusskolu apvienos un izveidos jaunu vispārējās izglītības iestādi – Rīgas Vecmīlgrāvja vidusskolu – Skuju ielā 11.
2027. gadā Rīgas Broces licejs tiks apvienots ar Rīgas Sarkandaugavas pamatskolu, savukārt Rīgas Gaiļezera pamatskola tiks apvienota ar Rīgas Mežciema pamatskolu un Rīgas Raiņa vidusskola – ar Rīgas sākumskolu “Valodiņa”.
Tāpat 2027.gādā plānots izvērtēt Bolderājas, Daugavgrīvas un Ķengaraga apkaimes vispārējās izglītības iestāžu darbības pilnveides iespējas.
Rīgā darbojas 148 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 181 īstenošanas vietā, kas nozīmē, ka jau tagad pastāv situācija, ka viena izglītības iestāde darbojas vairākās ēkās, skaidro domē. Rīgā pirmsskolas izglītību apgūst 20 512 bērni, un pirmsskolas izglītības iestādēs ir 2328 brīvas vietas.
Pirmsskolu tīkla pilnveides pasākumi galvenokārt skars tās teritorijas, kurās pirmsskolās ir daudz brīvu vietu un līdz ar to augušas arī to uzturēšanas izmaksas.
Imantas un Ķengaraga apkaimēs vairākas mazāk pieprasītas pirmsskolas izglītības iestādes pievienos lielākai pirmsskolas izglītības iestādei, saglabājot pakalpojuma īstenošanas vietas un nodrošinot vienotu administratīvo pārvaldību.
Imantas apkaimē Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestādi pievienos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Kurzeme”, izglītības procesu nodrošinot divās ēkās kā vienā iestādē.
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Margrietiņa” pievienos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Kamenīte”, turpinot mācību procesu nodrošināt abās ēkās zem viena administratīvā pārvaldījuma.
Ķengaraga apkaimē šis pats process skars Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Zilbīte”, un tā tiks pievienota Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Dzintariņš”, mācību procesu turpinot nodrošināt abās ēkās.
Grīziņkalna apkaimē Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestādi Sapieru ielā 5 apvienos ar Rīgas Grīziņkalna pirmsskolu Vārnu ielā 13A, izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Grīziņkalns”.
Āgenskalna apkaimē Rīgas 132. pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa” Ventspils ielā 13A apvienos ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis” Pārslas ielā 16, izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Pumpuriņi”.
Ziepniekkalna apkaimē Rīgas 124. pirmsskolas izglītības iestādi “Dzērvenīte” Bērzupes ielā 3 apvienos ar Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolu Svētes ielā 7, izveidojot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ziepniekkalns”.
Dažās apkaimēs vienai iestādei ir vairākas ēkas, taču bērnu skaits ir nepietiekams, lai uzturētu visas ēkas, norāda pašvaldībā. Šajos gadījumos slēgs ēku ar zemāku noslodzi un lielākām uzturēšanas izmaksām. Veicot šīs pārmaiņas, samazinās administratīvās un saimnieciskās izmaksas, saglabās kvalitatīvas pakalpojuma īstenošanas vietas un atbrīvotās ēkas plānots izmantot citām pašvaldības funkcijām.
Bolderājas apkaimē Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulstariņi” slēgs ēku Stūrmaņu ielā 7, turpmāk pakalpojumu nodrošinot Gobas ielā 27.
Savukārt Iļģuciema apkaimē Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Bizmārītes” slēgs ēku Lidoņu ielā 10A, un turpmāk mācību procesu nodrošinās divās adresēs Motoru ielā 8 un Motoru ielā 6.
Purvciema apkaimē paredzēts, ka Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde izglītības procesu nodrošinās tikai Marsa gatvē 8, slēdzot ēku Marsa gatvē 16.
Tāpat plānots vairākas pirmsskolu izglītības iestādes apvienot, samazinot mācību īstenošanas vietas, tās apvienojot ar tuvumā esošu citu pirmsskolas izglītības iestādi. Atbrīvotās ēkas tiks izmantotas citu pašvaldības iestāžu vajadzību nodrošināšanai. Šis solis tiek veikts apkaimēs ar vislielāko brīvo vietu skaitu un augstām uzturēšanas izmaksām, uzsver pašvaldībā.
Daugavgrīvas apkaimē Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestādi Parādes ielā 24A pievienos Rīgas 197. pirmsskolas izglītības iestādei Birzes ielā 44, mācību procesu turpmāk nodrošinot Birzes ielā.
Vecmīlgrāvja apkaimē Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādi Dombrovska ielā 87 pievienos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis” Vecmīlgrāvja 1. līnijā 41, kur turpmāk nodrošinās mācību procesu.
Savukārt Dzirciema apkaimē Rīgas 81. pirmsskolas izglītības iestādi Grīvas ielā 15 pievienos bērnudārzam “Kamolītis” Iļģuciema ielā 4, un mācību procesu nodrošinās Iļģuciema ielā.
Ķengaraga apkaimē Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestādi Glūdas ielā 5 pievienos Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādei Latgales ielā 254, un turpmāk mācību procesu nodrošinās Latgales ielas ēkā.
Latgales apkaimē slēgs divus bērnudārzus. Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestādi Salacas ielā 28 pievienos Rīgas 229. pirmsskolas izglītības iestādei Ogres ielā 8, bet Rīgas 7. pirmsskolas izglītības iestādi Ludzas ielā 30 pievienos Rīgas 41. bērnudārzam Ludzas ielā 74, mācības turpinot vienā adresē.
Savukārt Sarkandaugavas apkaimē “Liepiņu” Viestura prospektā 29 pievienos Rīgas 169.pirmsskolas izglītības iestādei Viestura prospektā 27, kur turpmāk tiks nodrošināts mācību process ar jaunu pirmsskolas nosaukumu Rīgas Sarkandaugavas pirmsskola.
Veicot izmaiņas, kopumā atbrīvos desmit ēkas, kurās vairs nenodrošinās mācību procesu – Marsa gatvē 16, Lidoņu ielā 10A, Stūrmaņu ielā 7, Parādes ielā 24A, Dombrovska ielā 87, Viestura prospektā 27, Grīvas ielā 15, Glūdas ielā 5, Salacas ielā 28 un Ludzas ielā 30.
2027. gadā plānots bērnudārzu “Imanta” apvienot ar pirmsskolas izglītības iestādi “Dardedze”, izvērtējot speciālās pirmsskolas izglītības programmu piedāvājumu Imantas apkaimē.
Kā ziņots, tā dēvētās demogrāfiskās bedres dēļ samazinoties audzēkņu skaitam, Rīgā plānots slēgt un apvienot vairākas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, jo atsevišķās vietās iestāžu piepildījums ir tikai 50% līdz 60% no to kapacitātes.