“Kad viņa pirmo reizi to lietoja manu acu priekšā, es biju pamatīgi apmulsis.” 15 lietas, ko vīrieši nezināja par sievietēm, līdz uzsāka attiecības 0
Dāmas, ļoti iespējams, ka šis raksts liks jums kārtīgi pasmieties. Un, iespējams, pat saķert galvu izbrīnā! Izrādās, ka daudzi vīrieši, līdz brīdim, kad uzsāk romantiskas attiecības, par sievietēm zina pārsteidzoši maz… Lietas, kas sievietēm šķiet pašsaprotamas, viņiem nereti ir kā atklāsme no citas planētas.
Sociālajā platformā “Reddit” vīriešiem tika uzdots vienkāršs jautājums: “Kādus sieviešu paradumus tu atklāji tikai pēc tam, kad tev parādījās draudzene vai sieva?”
Lieki piebilst, ka atbildes bija negaidītas, mulsinošas, pat komiskas, bet reizē arī ļoti sirsnīgas!
No naivām nezināšanām, kas liek skaļi smieties, līdz pat pārdomātām atziņām, kas liek uz lietām paskatīties ar citām acīm – turpinājumā vīriešu atbildes, kuras pierāda vienu – attiecības ne tikai maina cilvēkus, bet arī atver acis uz realitāti, par kuru iepriekš pat nebija ienācis prātā aizdomāties.
Vīriešu atzīšanās
1. “Man nebija ne jausmas, cik dārgi ir krūšturi. Līdz satiku savu mīļoto, es pieņēmu, ka tie maksā 7,99 ASV dolāri par četru krūšturu iepakojumu.”
2. “Es sapratu, ka, atklājot savas jūtas un atveroties, viņa gandrīz nekad nevēlas loģisku atbildi. Viņa vienkārši vēlas tikt uzklausīta un saprasta.”
3. Raudāšana bieži vien ir process, nevis krīze!
4. Kāds vīrietis atklāti dalījās sadzīviskā lietā – viņš atklāja, ka sievietes tualetes papīru izmanto daudz vairāk nekā vīrieši. “Kad sieva pārcēlās pie manis dzīvot, mēs nopirkām vismaz sešu mēnešu tualetes papīra krājumus mums abiem. Tas bija iztērēts divu mēnešu laikā.”
5. Par tualetes papīru izteicās vēl kāds vīrietis: “Mēs dienā izlietojam veselu rulli. VESELU rulli!”
6. “Sievietes ar draudzenēm dalās daudz detalizētāk it visā, nekā to dara vīrieši.”
7. Kāds vīrietis pauda izbrīnu par atklāsmi, ka tikai sievietēm ir nepārvarama vēlme pāris reizes gadā pārvietot dzīvesvietā mēbeles, lai viss izskatītos citādāk.
8. Cits rakstīja: “Ka meitenes būtībā ir tikai puiši ar atšķirīgu anatomiju. Pirms draudzenes es vienmēr uzskatīju meitenes par gandrīz vai citu sugu. Tagad es saprotu, ka viņas būtībā ir tādas pašas kā mēs, puiši, izņemot to, ka viņām ir krūtis un vagīna.”
9. “Es domāju, ka higiēnisko pakešu lipīgajai pusei ir jāpielīp pie ķermeņa, lai tās stingri turētos, nevis pie apakšveļas,” drosmīgi atzinās kāds vīrietis.