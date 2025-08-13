Kaķis dīvaini uzvedas un ķer savu asti – ko tas nozīmē? 0
Pieredzējuši kaķu saimnieki zina – ja mīlulis pēkšņi sāk dīvaini uzvesties, tas var liecināt par nopietnu problēmu. Kāda skatītāja stāsta par savu pelēkraibo runcīti, kurš pēdējā laikā bieži metas ķert savu asti, kož tajā un skaļi bļauj. Ilmārs Dūrītis, Latvijas Veterinārārstu biedrības vadītājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj, ka šādai uzvedībai var būt vairāki, arī satraucoši iemesli.
Skatītāja jautā: “Man ir parastais Latvijas runcītis, pelēkraibais, vairāk nekā desmit gadus. Pēdējā laikā viņš ļoti bieži, ne no kā, ne no šā, dažreiz pat guļot, lec gaisā, tinās, griežas ap savu asti, ķer savu asti un kož tajā – nenormāli ņaud un bļauj. Kas tas varētu būt?”
Dūrītis skaidro, ka šāda uzvedība liecina par to, ka kaķim, visticamāk, astē vai tās rajonā ir kāda nepatīkama sajūta. Tā var būt gan nieze, gan sāpes. Viņš iesaka asti ļoti rūpīgi apskatīt. “Bieži vien tas rodas tad, ja astē, kaut kādā veidā, ir trauma, kas ir zem apmatojuma un ko nevar redzēt. Citreiz arī parazīti var izraisīt dīvainas sajūtas, kad dzīvnieks cenšas savu asti aiztikt pārāk daudz,” stāsta Veterinārārstu biedrības vadītājs.
Viņš pauž, ka kaķis ir jāizmeklē, jo iemesli šādai uzvedībai var būt dažādi. Ja dzīvnieka saimnieks pats nevar kaķi izmeklēt, tad tas jāved pie veterinārārsta.