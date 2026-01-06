Nora Ikstena.
Nora Ikstena.
FOTO: LETA

Zināms, kad pēdējā gaitā pavadīs izcilo latviešu rakstnieci Ikstenu – tuvinieki izteikuši īpašu lūgumu 0

LA.LV
11:58, 6. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Atvadīšanās no rakstnieces Noras Ikstenas norisināsies sestdien, 10. janvārī. Tuvinieki izteikuši īpašu lūgumu ikvienam, kurš nāks pavadīt izcilo latviešu rakstnieci viņas pēdējā gaitā.

VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

“Aicinām atvadīties no mūsu mīļās Noras sestdien, 10.janvārī plkst. 10:00 Rīgas Krematorijas lielajā zālē, Varoņu ielā 3,” sociālajā vietnē “Facebook” informēja rakstnieces tuvinieki.

Informāciju par atvadīšanos papildināja arī īpašs lūgums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Grenlande ASV radarā! Baltais nams komentē militāra konflikta iespējamību
Spriedze pieaug? Atklāts ASV iespējamais plāns pret Krievijas kuģi
Nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajām spēlēm! Viens no hokejistiem pat nav piedzīvojis debiju valstsvienības kreklā

“Lūdzam nest tikai nelielus ziedus,” norādīja tuvinieki.

Ikstenas zināmākais literārais darbs ir 2015. gadā sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdotais romāns “Mātes piens”, pēc kura uzņemta arī tāda paša nosaukuma filma. Rakstniece sarakstījusi septiņus romānus, ir vairāku stāstu krājumu, biogrāfiju un eseju autore.

Ikstena saņēmusi nozīmīgus starptautiska un vietējā mēroga apbalvojumus, tostarp Latvijas Literatūras gada balvu un Izcilības balvu kultūrā. Rakstnieces darbi nonākuši arī uz kino ekrāniem un teātra skatuvēm.

Rakstnieces mūžam bija lemts aprauties vien 56 gadu vecumā pēc smagas slimības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mūžībā devusies rakstniece Nora Ikstena
Augstākās valsts amatpersonas izsaka atvadu vārdus Ikstenai: Rakstnieces ļoti pietrūks ne tikai Latvijā
“Man bija sens sapnis…” Arnis Krauze dalās sirdi sildošā atmiņu stāstā par mūžībā aizgājušo rakstnieci Noru Ikstenu