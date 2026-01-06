Zināms, kad pēdējā gaitā pavadīs izcilo latviešu rakstnieci Ikstenu – tuvinieki izteikuši īpašu lūgumu 0
Atvadīšanās no rakstnieces Noras Ikstenas norisināsies sestdien, 10. janvārī. Tuvinieki izteikuši īpašu lūgumu ikvienam, kurš nāks pavadīt izcilo latviešu rakstnieci viņas pēdējā gaitā.
“Aicinām atvadīties no mūsu mīļās Noras sestdien, 10.janvārī plkst. 10:00 Rīgas Krematorijas lielajā zālē, Varoņu ielā 3,” sociālajā vietnē “Facebook” informēja rakstnieces tuvinieki.
Informāciju par atvadīšanos papildināja arī īpašs lūgums.
“Lūdzam nest tikai nelielus ziedus,” norādīja tuvinieki.
Ikstenas zināmākais literārais darbs ir 2015. gadā sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdotais romāns “Mātes piens”, pēc kura uzņemta arī tāda paša nosaukuma filma. Rakstniece sarakstījusi septiņus romānus, ir vairāku stāstu krājumu, biogrāfiju un eseju autore.
Ikstena saņēmusi nozīmīgus starptautiska un vietējā mēroga apbalvojumus, tostarp Latvijas Literatūras gada balvu un Izcilības balvu kultūrā. Rakstnieces darbi nonākuši arī uz kino ekrāniem un teātra skatuvēm.
Rakstnieces mūžam bija lemts aprauties vien 56 gadu vecumā pēc smagas slimības.