VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī 0
Pēdējās dienās visa Latvija seko līdzi Bauskas ielas sprādziena traģēdijai, kā palīdzēt cietušajiem, kas īsti notika, ko varam mācīties, lai šāda nelaime neatkārtotos.
Kamēr mums tie ir ziņu virsraksti un līdzpārdzīvojums, kādai no nama iemītniecēm Adelei tas bija pirmais iegādātais dzīvoklis tikai pirms mēneša.
“Šis ir bijis patiesi labs gads — pilns ar jauniem soļiem, pārmaiņām un mīlestību. Un šodien speru vēl vienu lielu soli — esmu tikusi pie sava pirmā dzīvokļa. Tieši pirms Ziemassvētkiem. Dāvana man. No sirds paldies manai ģimenei par lielo atbalstu visā procesā un par to, ka palīdzēja man spert pirmo finansiālo soli jaunam sākumam, Un milzīgs paldies manam draugam, kas ir līdzās katrā mirklī — mierā, haosā un visās sajūtās starp tiem. 26 gados jūtu, ka viss beidzot iet uz labo pusi, un man ir sajūta, ka nākamais gads atnesīs vēl daudz pārmaiņu, pārsteigumu un lielus sākumus,” tā 6. decembrī soctīklos rakstīja jauniete.
Tomēr īsi pēc jaunā gada viss sagriezās kājām gaisā.
Traģēdijas dienā viņa rakstīja: “Otrā dzimšanas diena. Diena iesākās pozitīvi. Bijām gatavi pabeigt remontu. Atbrauca ģimene uz sāls maizi un pēkšņi tas izvērtās par murgu un svētību vienlaicīgi. Esmu pateicīga, ka mums viss labi un tikām sveiki ārā. Skats izejot no dzīvokļa bija briesmīgs. Paldies mūsu sargeņeļiem. Paldies ģimenei, kas atbalsta. Jūtu līdz kaimiņiem, kas cieta viss vairāk, jo mums cieta tikai mašīnas un dzīvoklis, kurā iespējams nebūs iespēja vairs atgriezties. Novērtējiet, kas jums dots un visu, kas apkārt!”
Jau ziņots, ka mēneša laikā varētu tapt skaidrs, vai gāzes sprādzienā bojāto daudzdzīvokļu ēku Bauskas ielā Rīgā atjaunos vai arī nojauks, pirmdienas vakarā vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”.
Rīgas pašvaldības un ēkas dzīvokļu īpašnieki pirmdien pirmo reizi tikās sapulcē, kurā izrunāja tālākās darbības.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāja Dace Ziediņa skaidroja, ka nākamā tikšanās notiks 14. janvārī un tad tiks lemts par turpmāku apsardzes nodrošināšanu ēkai, kā arī pārvaldīšanas maksas pārskatīšanu.
Viņa atklāja, ka ir saņemts arī Pilsētas attīstības departamenta atzinums par tālākām darbībām, kas veicamas ar ēku, proti, nepieciešams sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu. Pašvaldība sola šo pakalpojumu iepirkt un apmaksāt no saviem līdzekļiem.
Lēmumu par ēkas nākotni pašvaldība sola mēneša laikā.
Raidījums arī vēstīja, ka divi sprādzienā cietušie cilvēki guvuši vieglas traumas. Abi pacienti izmeklēti un palaisti mājās, apliecināja Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
Savukārt raidījumam “TV3 ziņas” kāds iedzīvotājs apgalvoja, ka 4. un 5. stāva iemītnieki netiekot laisti ēkā, lai paņemtu nepieciešamās mantas, tostarp dokumentus. Tas esot ļauts tikai 1. līdz 3. stāva iedzīvotājiem.
Kā vēstīts, piektdien piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gāja divi cilvēki un divi ievainoti.
Mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta.
Ēku apsaimnieko SIA “Latvijas Namsaimnieks”, tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien lems par turpmāko rīcību pēc sprādziena šajā ēkā.
Komitejas sēdē plānots izvērtēt jau sniegto palīdzību iedzīvotājiem un turpmākās darbības, kā atbalstīt bez mājokļa palikušos rīdziniekus. “Tāpat nekavējoties ir jārisina jautājums, kā uzlabot pašvaldības iespējas biežāk pārbaudīt izīrētos dzīvokļus un prasīt no īrniekiem veikt civiltiesisko apdrošināšanu,” uzsver komitejas vadītāja Elīna Treija (NA).