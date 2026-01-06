VIDEO. Vairāki smagi pašnāvību mēģinājumi – izmantoti pat ieroči! RAKUS atklāj skarbo realitāti svētku laikā 8
Par to, ka svētku laiks ir īpaši smags brīdis cilvēkiem, kuru ikdiena paiet zem smagas depresijas zīmes, runāts daudz. Tomēr reālo situāciju redz vien mediķi, kuri aizvadītajā svētku periodā snieguši palīdzību ļoti daudziem cilvēkiem. Arī tiem, kuri mēģināja veikt ļoti smagus suicīda gadījumus. Par to vēsta LTV Ziņu dienests.
Piecas gadumijas svētku brīvdienas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) pagāja ļoti “karsti”. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā sniegta palīdzība 1105 pacientiem. Svētku laikā vairāki cilvēki mēģināja sev atņemt dzīvību. Zināms, ka tas mēģināts darīt arī ar ieroču palīdzību.
“Mēs jau gatavojāmies, bet pacientu pieplūdums bija absolūti negaidīts! Galvenokārt tādi, kas nāca paši. 150 katru dienu. Nāca arī pēc darba nespējas lapām, pēc zāļu receptēm,” LTV atklāja RAKUS Neatliekamās medicīnas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.
“Vairāki smagi suicīda mēģinājumi. Vairāki piedzīvojuši klīnisko nāvi,” sacīja Višņakovs.
Slimnīcas pārstāvji sacīja, ka visus šos cilvēkus izdevies izglābt.
Divi cilvēki, kas cieta Bauskas ielas gāzes sprādzienā tika nogādāti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS).
PSKUS Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis pastāstīja: “Tika nogādāti divi pacienti, abi ar vieglām traumām; tika izmeklēti, nebija nepieciešamības stacionēt. Lūzumu nebija. Virspusēji ķermeņa ievainojumi. Vienam, kas saistīti ar pašu sprādzienu, otram nav saistīti – gūti pēc tam.”
