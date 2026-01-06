Foto: Evija Trifanova/LETA

VIDEO. Vairāki smagi pašnāvību mēģinājumi – izmantoti pat ieroči! RAKUS atklāj skarbo realitāti svētku laikā 8

LA.LV
10:19, 6. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Par to, ka svētku laiks ir īpaši smags brīdis cilvēkiem, kuru ikdiena paiet zem smagas depresijas zīmes, runāts daudz. Tomēr reālo situāciju redz vien mediķi, kuri aizvadītajā svētku periodā snieguši palīdzību ļoti daudziem cilvēkiem. Arī tiem, kuri mēģināja veikt ļoti smagus suicīda gadījumus. Par to vēsta LTV Ziņu dienests.

VIDEO. “Apsveicu, draugi, Ukrainā saimniekos krievi!” Horens Stalbe satraukts par Latvijas drošību
Kokteilis
Vai kāda no tām piepildīsies? Vangas 7 prognozes 2026. gadam – gaišreģe pareģojusi jaunas liela mēroga problēmas
“Situācija ir kļuvusi bīstama – iedzīvotāji baidās, manā ģimenē viens jau nomira no šī!” Ādažu iedzīvotāji ir nopietni satraukti par savu drošību
Lasīt citas ziņas

Piecas gadumijas svētku brīvdienas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) pagāja ļoti “karsti”. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā sniegta palīdzība 1105 pacientiem. Svētku laikā vairāki cilvēki mēģināja sev atņemt dzīvību. Zināms, ka tas mēģināts darīt arī ar ieroču palīdzību.

“Mēs jau gatavojāmies, bet pacientu pieplūdums bija absolūti negaidīts! Galvenokārt tādi, kas nāca paši. 150 katru dienu. Nāca arī pēc darba nespējas lapām, pēc zāļu receptēm,” LTV atklāja RAKUS Neatliekamās medicīnas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs olimpiskajām spēlēm! Viens no hokejistiem pat nav piedzīvojis debiju valstsvienības kreklā
Brīnums uz palodzes! Daudziem cilvēkiem šis augs ir mājās, bet viņi pat nezina, ka tas var ziedēt
Kokteilis
“Pateikšu tikai to…” Samantas Tīnas vīrs komentē mīlas stāsta beigas

“Vairāki smagi suicīda mēģinājumi. Vairāki piedzīvojuši klīnisko nāvi,” sacīja Višņakovs.

“Tradicionāli ir tas, ka svētku laikā cilvēki ar nestabilu nervu sistēmu iekrīt smagā depresijā un viņu psihiskais stāvoklis nekompensējas. Un rodas sliktas domas, ko viņi realizē.”

Slimnīcas pārstāvji sacīja, ka visus šos cilvēkus izdevies izglābt.

Divi cilvēki, kas cieta Bauskas ielas gāzes sprādzienā tika nogādāti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS).

PSKUS Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Roberts Fūrmanis pastāstīja: “Tika nogādāti divi pacienti, abi ar vieglām traumām; tika izmeklēti, nebija nepieciešamības stacionēt. Lūzumu nebija. Virspusēji ķermeņa ievainojumi. Vienam, kas saistīti ar pašu sprādzienu, otram nav saistīti – gūti pēc tam.”

Plašāk pievienotajā ziņu sižetā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Ģimene bija atbraukusi uz sālsmaizi,” 26 gadus vecā Adele stāsta, ko darījusi sprādziena laikā tikai pirms mēneša iegādātajā dzīvoklī
“Dzīvoklis ir vienkārši šausmīgs!” Torņakalna mājas iemītniece apraksta mājas stāvokli pēc gāzes sprādziena
VIDEO. Personāls netiek galā ar smēķējošu apmeklētāju — baltvalis ar precīzu ūdens strūklu paveic darbu viņu vietā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.