ASV Kalifornijas štata Monterejas apgabalā ceturtdien izcēlies plašs ugunsgrēks Moslendingas spēkstacijā, kā dēļ aptuveni 1500 cilvēkiem dots rīkojums evakuēties.

Moslendingas spēkstacija, kas atrodas aptuveni 124 kilometrus uz dienvidiem no Sanfrancisko, pieder Teksasas uzņēmumam “Vistra Energy”, un tajā atrodas desmiti tūkstoši litija bateriju. Šīs baterijas ir svarīgas, lai uzglabātu elektroenerģiju no tādiem atjaunojamiem enerģijas avotiem kā saules enerģija, bet, ja tās aizdegas, liesmas var būt ārkārtīgi grūti nodzēst.

Monterejas apgabala amatpersona Glenns Čērčs telekanālam KSBW-TV atzina, ka tā ir katastrofa.

Taču viņš uzskata, ka ugunsgrēks neizplatīsies ārpus betona ēkas, kurā tas ieslēgts.

Kas izraisīja šo ugunsgrēku, nav zināms. “Vistra Energy” paziņoja, ka pēc ugunsgrēka atklāšanas visi notikuma vietā esošie cilvēki tika droši evakuēti, un pēc ugunsgrēka nodzēšanas tiks sākta izmeklēšana.

Ziemeļmonterejas apgabala apvienotais skolu rajons paziņoja, ka ugunsgrēka dēļ piektdien visas skolas un biroji būs slēgti.

Arī 2021.gadā un 2022.gadā spēkstacijā izcēlās ugunsgrēki. Tos izraisīja ugunsdzēsības smidzinātāju darbības traucējumi, kā rezultātā dažas iekārtas pārkarsa.

