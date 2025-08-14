Pie Čūsku salas, domājams, avarējis krievu Su-30SM 0
Kā vēsta “Unian”, pie Ukrainai piederošās Melnās jūras Čūsku salas, domājams, avarējis Krievijas kara aviācijas reaktīvais iznīcinātājs Su-30SM. Par to informējuši Ukrainas Jūras spēki.
Ienaidnieka lidmašīna veica uzdevumu netālu no Čūsku salas.
“Ukrainas Jūras spēki pārtvēra ziņojumu par sakaru zudumu ar krievu lidmašīnu Su-30SM. Lidmašīna, visticamāk, nokritusi nezināmu iemeslu dēļ,” teikts Ukrainas Jūras spēku paziņojumā Telegram.
Pašlaik okupanti veic meklēšanas un glābšanas operāciju. Pēc pieejamās informācijas, uz ūdens virsmas atrasti lidmašīnas vraki. Pagaidām pilots nav atrasts.