Pie Čūsku salas, domājams, avarējis krievu Su-30SM 0

21:08, 14. augusts 2025
Kā vēsta “Unian”, pie Ukrainai piederošās Melnās jūras Čūsku salas, domājams, avarējis Krievijas kara aviācijas reaktīvais iznīcinātājs Su-30SM. Par to informējuši Ukrainas Jūras spēki.

Ienaidnieka lidmašīna veica uzdevumu netālu no Čūsku salas.

“Ukrainas Jūras spēki pārtvēra ziņojumu par sakaru zudumu ar krievu lidmašīnu Su-30SM. Lidmašīna, visticamāk, nokritusi nezināmu iemeslu dēļ,” teikts Ukrainas Jūras spēku paziņojumā Telegram.

Pašlaik okupanti veic meklēšanas un glābšanas operāciju. Pēc pieejamās informācijas, uz ūdens virsmas atrasti lidmašīnas vraki. Pagaidām pilots nav atrasts.

