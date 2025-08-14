3500 klientu bez elektrības? Ceturtdienas vakarā novēroti elektroapgādes traucējumi galvaspilsētā 8
“Sadales tīkls” un “Augstsprieguma tīkls” strādā, lai novērstu elektroapgādes traucējumus klientiem Rīgā. Šovakar plkst. 19.42 reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 3500 klientu elektroapgādi Rīgā – Brīvības gatves, Brīvības ielas, Indrānu un Apes ielas apkaimē.
AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” speciālisti nekavējoties ir sākuši bojājuma lokalizāciju, lai elektroenerģijas piegādi visiem klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk.
Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
Kā LA.LV portālam ziņoja kāds aculiecinieks, kurš tajā brīdī atradās tirdzniecības centrā “Domina”, ap plkst. 19:45 pazūdod elektrībai, uz gaiteņos tika iedegtas rezerves gaismas, bet visi veikali palika tumsā.
Kā aģentūrai LETA sacīja “Domina” tehniskais direktors Edgars Ēķis, traucējumu dēļ nācās evakuēt cilvēkus. Viņš piebilda, ka patlaban nav iespējams prognozēt elektroapgādes atjaunošanas laiku, tāpēc tirdzniecības centrs vakarā darbu vairs neatsāks, bet piektdien visi veikali atkal strādās, kā ierasts.