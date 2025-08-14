Rungainis: Šobrīd Satiksmes ministrijas cilvēki nesaprot, ko viņi dara 0
Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmumiem, kas darbojas ārkārtīgi sarežģītā un globāli konkurējošā nozarē, tā TV24 raidījumā “Kur tas suns apraksts?” norādīja uzņēmējs Ģirts Rungainis, norādot uz nepilnībām tajā, kā notikusi uzņēmuma menedžmenta nomaiņa.
Pēc Rungaiņa teiktā “airBaltic” atšķiras no citiem valsts uzņēmumiem, jo nav monopols vai kvazi-monopols un nestrādā “siltumnīcas apstākļos”.
“Tas ir vienīgais valsts uzņēmums, kurš nav monopols vai kvazi-monopols un nedarbojas siltumnīcas apstākļos, bet kurš ir globāli konkurējošs uzņēmums ļoti sarežģītā nozarē,” norādīja Rungainis.
Viņš uzsver, ka arī “Rail Baltica” izbūve ir stratēģiski nozīmīgs projekts Latvijas tūrismam, kas spētu piesaistīt arī vairāk tūristu: “Un tāpat kā “airBaltic”, bet es teiktu, daudz lielākā mērā tas ir mūsu transporta infrastruktūras viens no stūrakmeņiem. Bez “Rail Baltica” savienojamības Rīgai, teiksim, lai atvestu šurp starptautiskus pasažierus – it sevišķi tādus pasažierus, kas ir ar pievienoto vērtību, būtu daudz grūtāk un dārgāk.”
Uzņēmējs norāda, ka, lai gan “airBaltic” ir bijis veiksmīgs menedžments, tā nomaiņa ir bijusi visai sarežģīta: “Mums ir bijis ļoti veiksmīgs menedžments. Protams, ir slikti, ja jebkurš menedžments sēž pārāk ilgi un viņam nav kaut kāda attīstība. Redzēsim, kādu zaķīti no cepures izvilks tagadējais nākamā menedžera atlases process. Skaidrs ir tas, ka šī nomaiņa notika ļoti neveiksmīgi, vienkārši lai nodemonstrētu, ka ir jauna slota Satiksmes ministrijā.”
Rungainis atzīst, ka Martinam Gausam bija nozīmīga loma “airBaltic” uzņēmuma attīstībā: “Ir skaidrs, ka ar Gausu, iespējams, šī te iziešana biržā un kaut kādi risinājumi bija iespējami – gan lidmašīnu iepirkums pa lētām cenām, gan teiksim spēja reaģēt uz izmaiņām, kara un Covid rezultātā un tā tālāk – bija saistīti, tomēr ar Gausa pieredzi un sakariem industrijā.”
Taču viņu bažīgu dara turpmākā “airBaltic” attīstība: “Man ir grūti iedomāties, ka viņi varēs atrast kaut kādu salīdzināmu cilvēku, kurš varētu kaut ko adekvātu izpildīt.”
Rungainis norādīja, ka “airBaltic” konkurētspēja ir atkarīga no spējīgas vadības, kas saprot gan aviācijas industriju, gan arī globālās tendences.
Rungainis arī atgādināja, ka 90. gados aviosatiksme bija sarežģīta, dārga un ar maz tiešajiem savienojumiem. Viņaprāt jaunā paaudze, kas izsaka kritiku internetā, nesaprot, cik liels lēciens uz priekšu ir panākts.
Noslēgumā Rungainis ļoti tieši izteicās par Satiksmes ministrijas pašreizējo darbību: “Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka Satiksmes ministrijā pagaidām satiksmes ministrs un padome – viņi nesaprot, ko viņi dara. Es domāju, ka viņi ir pozitīvi cilvēki un viņi grib darīt lietu labu, bet varbūt ka viņi ir sākuši kaut ko saprast – kur viņi, tā teikt, ir nonākuši, bet tā aina ir daudz sarežģītāka un mums ārkārtīgi nepieciešama, bet jautājums ir, kā to izdarīt?”