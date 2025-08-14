#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Rungainis: Šobrīd Satiksmes ministrijas cilvēki nesaprot, ko viņi dara 0

LA.LV
20:02, 14. augusts 2025
Viedokļi

Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmumiem, kas darbojas ārkārtīgi sarežģītā un globāli konkurējošā nozarē, tā TV24 raidījumā “Kur tas suns apraksts?” norādīja uzņēmējs Ģirts Rungainis, norādot uz nepilnībām tajā, kā notikusi uzņēmuma menedžmenta nomaiņa.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes šodien piedzīvos negaidītu lūzuma punktu – dzīve mainīsies uz labo pusi
Kokteilis
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Lasīt citas ziņas

Pēc Rungaiņa teiktā “airBaltic” atšķiras no citiem valsts uzņēmumiem, jo nav monopols vai kvazi-monopols un nestrādā “siltumnīcas apstākļos”.

“Tas ir vienīgais valsts uzņēmums, kurš nav monopols vai kvazi-monopols un nedarbojas siltumnīcas apstākļos, bet kurš ir globāli konkurējošs uzņēmums ļoti sarežģītā nozarē,” norādīja Rungainis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aizdomās par kukuļošanu Krievijas pilsoņa svītrošanai no “melnā saraksta” apcietināts savulaik tiesātais finanšu policists Pīlāgs
“Viņš ar mani nespēlēsies!” Tramps pirms rītdienas tikšanās sola stingru pozīciju
Pie Čūsku salas, domājams, avarējis krievu Su-30SM

Viņš uzsver, ka arī “Rail Baltica” izbūve ir stratēģiski nozīmīgs projekts Latvijas tūrismam, kas spētu piesaistīt arī vairāk tūristu: “Un tāpat kā “airBaltic”, bet es teiktu, daudz lielākā mērā tas ir mūsu transporta infrastruktūras viens no stūrakmeņiem. Bez “Rail Baltica” savienojamības Rīgai, teiksim, lai atvestu šurp starptautiskus pasažierus – it sevišķi tādus pasažierus, kas ir ar pievienoto vērtību, būtu daudz grūtāk un dārgāk.”

Uzņēmējs norāda, ka, lai gan “airBaltic” ir bijis veiksmīgs menedžments, tā nomaiņa ir bijusi visai sarežģīta: “Mums ir bijis ļoti veiksmīgs menedžments. Protams, ir slikti, ja jebkurš menedžments sēž pārāk ilgi un viņam nav kaut kāda attīstība. Redzēsim, kādu zaķīti no cepures izvilks tagadējais nākamā menedžera atlases process. Skaidrs ir tas, ka šī nomaiņa notika ļoti neveiksmīgi, vienkārši lai nodemonstrētu, ka ir jauna slota Satiksmes ministrijā.”

Rungainis atzīst, ka Martinam Gausam bija nozīmīga loma “airBaltic” uzņēmuma attīstībā: “Ir skaidrs, ka ar Gausu, iespējams, šī te iziešana biržā un kaut kādi risinājumi bija iespējami – gan lidmašīnu iepirkums pa lētām cenām, gan teiksim spēja reaģēt uz izmaiņām, kara un Covid rezultātā un tā tālāk – bija saistīti, tomēr ar Gausa pieredzi un sakariem industrijā.”

Taču viņu bažīgu dara turpmākā “airBaltic” attīstība: “Man ir grūti iedomāties, ka viņi varēs atrast kaut kādu salīdzināmu cilvēku, kurš varētu kaut ko adekvātu izpildīt.”

Rungainis norādīja, ka “airBaltic” konkurētspēja ir atkarīga no spējīgas vadības, kas saprot gan aviācijas industriju, gan arī globālās tendences.

Rungainis arī atgādināja, ka 90. gados aviosatiksme bija sarežģīta, dārga un ar maz tiešajiem savienojumiem. Viņaprāt jaunā paaudze, kas izsaka kritiku internetā, nesaprot, cik liels lēciens uz priekšu ir panākts.

Noslēgumā Rungainis ļoti tieši izteicās par Satiksmes ministrijas pašreizējo darbību: “Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka Satiksmes ministrijā pagaidām satiksmes ministrs un padome – viņi nesaprot, ko viņi dara. Es domāju, ka viņi ir pozitīvi cilvēki un viņi grib darīt lietu labu, bet varbūt ka viņi ir sākuši kaut ko saprast – kur viņi, tā teikt, ir nonākuši, bet tā aina ir daudz sarežģītāka un mums ārkārtīgi nepieciešama, bet jautājums ir, kā to izdarīt?”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“airBaltic” pasažieri negaidīti nonāk citā valstī, jo britu radaru sabrukums paralizē lidojumus
“airBaltic” atkal nedienas. Kāpēc Reikjavīkas reiss atgriezās Rīgā jau pēc 40 minūtēm?
VIDEO. Cik sirsnīgi – visi pēc tam aplaudēja pilotam! Lidmašīnas pasažieris netīšām iemūžina vēsturisku brīdi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.