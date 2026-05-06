Ķīna varētu piespiest Irānu noslēgt miera līgumu – tikai tā gribēs kaut ko pretī…
Tā kā trauslais pamiers un saraustītā diplomātija līdz šim nav spējusi nodrošināt ilgtspējīgas beigas karam, kas draud sagraut pasaules ekonomiku, gan Teherāna, gan Vašingtona meklē izeju. Un Pekina, vismaz teorētiski, ir acīmredzama kandidāte šai lomai, teikts izdevuma CNN rakstā.
Irānas augstākā diplomāta vizīte Pekinā tikai dažas dienas pirms ASV prezidenta Donalda Trampa plānotā brauciena uz Ķīnas galvaspilsētu izgaismojusi būtisku jautājumu: vai Ķīna spēj uzņemties miera baloža lomu ASV un Irānas konfliktā?
Ķīna jau sen ir tuva Irānas diplomātiskā un ekonomiskā sabiedrotā – šī savienība balstās uz kopīgām domstarpībām ar ASV un alkām pēc lētas naftas. Tai ir arī atvērta saziņas līnija ar Vašingtonu un iespēja tieši uzrunāt Trampu viņa nākamnedēļ plānotās tikšanās laikā ar valsts vadītāju Sji Dzjiņpinu.
Visticamāk, tieši šis laika grafiks atveda Irānas ārlietu ministru Abasu Aragči uz Pekinu, kur viņš tikšanās laikā ar Ķīnas kolēģi Vanu Ji pauda cerību, ka Pekina spēs novērst “starptautiskā miera un drošības pārkāpumus”.
Arī Tramps, visticamāk, apspriedīs šo konfliktu ar Sji savas vizītē, kas sākotnēji bija plānota kā diskusija par abu lielvaru ekonomisko konkurenci, bet tagad nonākusi Irānas kara ēnā. ASV valsts sekretārs Marko Rubio otrdien deva mājienu par šādu iespējamību, sakot žurnālistiem, ka cer uz Ķīnas spiedienu pret Irānu.
Paši Ķīnas ierēdņi jau nedēļām ilgi aicina uz pamieru un pozicionē Pekinu kā potenciālu miera starpnieku. Pagājušajā mēnesī Sji pat nāca klajā ar vispārīgu četru punktu priekšlikumu miera nodrošināšanai Tuvajos Austrumos. Vans Ji tikšanās laikā ar Aragči vēlreiz apstiprināja Pekinas pozīciju, solot turpināt palīdzību miera sarunu uzsākšanā un spēlēt lielāku lomu miera atjaunošanā Tuvajos Austrumos.
Tas, ka abu pušu pārstāvji vienas nedēļas laikā viesojas pie Sji, jau ir uzvara Ķīnas līderim, kurš tiecas nostiprināt globāla spēlētāja lomu. Sarunas ar ASV līderi, kurš kļūst arvien nepopulārāks un iestidzis dārgā karā, meklēdams ātras uzvaras, Sji acīs, visticamāk, nav slikta pozīcija.
Ķīnas avoti, kas pārzina situāciju, nesen ziņoja CNN, ka Pekina piesardzīgi vērtē savas sāncenses mēnešiem ilgo konfliktu ar Irānu.
Tiek uzskatīts, ka prezidents dedzīgi vēlas nodemonstrēt amerikāņu vēlētājiem taustāmus panākumus, piemēram, apjomīgus Ķīnas iepirkumus.
Tomēr pastāv arī cits jautājums – cik lielu spiedienu Pekina patiešām ir gatava izdarīt, lai abas puses tuvinātu mieram.
Balansēšanas māksla
Lai gan Rietumos ierasts uzskatīt, ka Pekina automātiski priecājas ikreiz, kad ASV militārie spēki ir aizņemti kaut kur citur pasaulē, ir taustāmi iemesli, kāpēc Ķīna vēlētos konflikta beigas.
Pasaules otrā lielākā ekonomika ir bijusi salīdzinoši pasargāta no vēsturiskās globālās naftas krīzes, kas piemeklējusi tās kaimiņus (tostarp galvenos ASV reģionālos sabiedrotos), pateicoties Ķīnas milzīgajām naftas rezervēm, augstajai enerģētiskajai pašpietiekamībai un pārejai uz zaļo enerģiju.
Tomēr, karam ievelkoties, šīs rezerves izsīkst, apdraudot enerģētisko drošību, kas ir Sji valdības prioritāte. Un, lai gan piegāžu trūkuma pagaidām nav, Ķīnas ekonomiku joprojām ietekmē augstās degvielas izmaksas. Globāls ekonomikas lejupslīdes posms kara dēļ kaitēs arī no eksporta atkarīgajai Ķīnas ekonomikai.
Tāpat pastāv bažas par kara ietekmi uz ASV un Ķīnas attiecībām – saikni, kuru Pekina vēlas saglabāt stabilu, lai mazinātu šķēršļus savām globālajām ambīcijām.
Analītiķi norāda, ka Ķīna konflikta laikā ir turpinājusi iepirkt Irānas naftu, pagājušajā mēnesī importējot vairāk nekā miljonu barelu dienā, izmantojot krājumus no peldošajām krātuvēm Āzijā, kuras neskar blokāde.
ASV pēdējās nedēļās ir pastiprinājušas ekonomisko spiedienu uz Ķīnas pirkumiem, kas pērn veidoja vairāk nekā 90% no Irānas eksporta, tādējādi sniedzot Pekinai ievērojamu ekonomisko ietekmi pār Teherānu.
Tomēr analītiķi ir skeptiski par to, ka Pekina izmantos savu ietekmi, lai pārāk stipri spiestu Irānu piekāpties ASV prasībām, īpaši bez skaidriem stimuliem no Vašingtonas puses. Pirmkārt, Pekinai var būt maz ticības savai ietekmei pār Teherānu, neskatoties uz to aliansi. Un, lai gan Ķīna šajā konfliktā ir bijusi atturīga savā kritikā pret ASV, tā jau sen uztur pozīciju, ka šis karš ir Vašingtonas radīta problēma, kas tai pašai arī jāatrisina.
Tikmēr, lai gan Ķīnai ir milzīga ekonomiskā ietekme pār Irānu naftas iepirkumu veidā, globālās naftas krīzes apstākļos Ķīnai šie bareli ir nepieciešami tikpat ļoti kā Irānai nauda.