"Man žēl, ka tik leģendāras grupas pamatlicējs, sevi tā apkauno." Režisore Žaklīna Cinovska par sacelto jezgu ap "Līviem"







“Visu to Pavītola sacelto jezgu ap “Līviem” var tieši salīdzināt- kad tēvs pēc bērna piedzimšanas aiziet no ģimenes un neliekas par to ne zinis, bet tad, kad bērns gūst lielus panākumus, kļūst slavens un pat leģendārs, tad šis tētuks uzrodas un sadomā tam bērnam atņemt vārdu!” sociālajā tīklā “Facebook” raksta režisore Žaklīna Cinovska.

“Rakstu, jo uz mani arī tas attiecas. Ja es izdomāšu izdot visu savu “Līvu” video klipu DVD, man tas būtu jāsaskaņo ar Juri? Tieši kāds sakars Juri, Tev ar šiem klipiem un manu autordarbu pastāvēšanu un pavairošanu?

Ja izdomāšu uzrakstīt grāmatu, vai uzņemt filmu par mūsu garo sadarbību ar “Līviem”, par Horoskopu Žaklīnas& “Līvu” koncertturneju pa Latviju deviņdesmitajos gados, tad mums būs jāprasa atļauja?

Ja kāds gribēs uztaisīt dokumentālo filmu, vai pētījumu par tik populārās dziesmas “Dzimtā valoda” vērtību un tās ietekmi uz mūsu tautas garu? Kā arī par pacēlumu kādu “Līvi” piedzīvoja tieši pēc tam. Kāds tieši Tev sakars ar šīs dziesmas un tā laika grupas sastāva fenomenu, lai ietu pie Tevis pēc atļaujas?!

Cik tieši tas ir absurdi? Bet, tie, kas par šo sašutuši tik pat- nesatraucas. Mums jau ir risinājums. Tikai man žēl, ka tik leģendāras grupas pamatlicējs, kurš varēja palikt cienījams tieši ar to, pats sevi tā apkauno.

Ja pieņemam, ka Jurim Pavītolam taisnība. Kad tad vajadzēja mainīt nosaukumu? Varbūt Ķiģelim, pēc tam, kad Juris aizgāja? Kāpēc Juris neprotestēja tad? Un, kas bija jādara Virgam, kad viņš pievienojās visa Ķiģeļa “Līvu” sastāvam, kā viens no dalībniekiem. Turklāt viņu apstiprināja viss Ķiģeļa sastāvs.

Dēļ viena jauna dalībnieka bija jāmaina nosaukums?

Vai jāmaina nosaukums bija, kad Virga sarakstīja “Dzimto valodu” un “Eglīti”, jo tad viņš sāka palikt pa līderi. Kāpēc Juris nekliedza tad?

Patreizējais “Līvu” sastāvs var patikt, var ļoti nepatikt, jo viņi tādi un šādi un vairs nav vecie “Līvi”.. Tas ir cits jautājums.

Bet… visu tāpat nosaka klausītājs un skatītājs! Ja zāles un stadioni ir pilni, tātad “Līvu” gars eksistē, lai kā pret to cīnītos šis saucamais tētuks.

Diez vai tie ĪSTIE vecvecie “Līvi” ar tām 70gadu dziesmām šodien piepildītu kaut vienu zāli. Bet jaunu ta nav! Jo laikmets iet un viss mainās! Viss!!

Pat IR jāmainās, lai pastāvētu līdzi laikmetam.

17. novembrī Arēnā Rīga būs lielais “Līvu” Latvijas valsts pirms svētku koncerts ar simfonisko orķestri (!) no ~16 “Līvu” dziesmu diskiem. No 16 albumiem, ar kuriem Tev, Juri, nav bijis nekāda sakara! Kā Tev šķiet, vai tur skatītāju un fanu būs mazāk, ja Tev tiešām izdosies atņemt šo vārdu?

Un, starp citu, vai Tu vari uzrakstīt partitūru orķestrim ~divdesmit hitiem? Vai tas “Līviem” nav pozitīvs kārtējais sasniegums- “Arēnas” skatuve, simfoniskais orķestris un pilns stadions? Kādām sajūtām jābūt, lai gribētos kam tādam atņemtu vārdu?

Bet “Līvi” tāpat tur skanēs, ar vai bez tēva dotā vārda. No tautas mutes nosaukumu neizraut ne ar kādiem patentiem.

Tām lapām, kas simts gadus ir dzītas un vainagos vītas, nav nekāda sakara ar Tevi, Juri.

Žēl. Bet varēja būt,” emocionāli raksta Cinovska.

Jau vēstīts, ka Liepājas un Latvijas slavenākās rokgrupas “Līvi” dibinātājs, mūziķis un komponists Juris Pavītols šo sestdien, 24.augustā, izplatījis gan paziņojumu presei, gan arī soctīklā “Facebook” informējis sabiedrību, ka Latvijas Patentu valde ir atbildējusi uz viņa šogad pavasarī sūtīto iesniegumu.

Līdz ar Patentu valdes 20.augustā pieņemto lēmumu Pavītols ir nostiprinājis savā lietošanā/īpašumā viņa 1972.gadā izvēlēto un 1974.gadā Latvijas PSR Kultūras ministrijas apstiprināto grupas/ansambļa intelektuālo īpašumu nosaukumu LĪVI.