Kāpēc pirms iziešanas no mājas vajadzētu nofotografēt vannasistabu? Triks, ko zina vien retais
Pirms iziešanas no mājām daudziem kaut reizi ir ienākusi prātā doma – vai tiešām izslēdzu matu taisnotāju, aizgriezu ūdeni un izslēdzu gaismu? Izrādās, viens pavisam vienkāršs ieradums var palīdzēt izvairīties no lieka stresa un pat bīstamām situācijām – vannasistabas nofotografēšana pirms aiziešanas.
Kā vēsta “Better Homes and Gardens”, šo metodi arvien biežāk izmanto cilvēki, kuri vēlas mazināt ikdienas trauksmi un būt pārliecināti, ka mājās viss ir kārtībā.
Ja dienas laikā pēkšņi rodas šaubas par to, vai nav atstāts ieslēgts matu žāvētājs, taisnotājs vai tekošs ūdens, atliek apskatīt foto telefonā. Tas palīdz ātri nomierināties un izvairīties no liekas satraukšanās.
Turklāt šāds ieradums var palīdzēt novērst arī nopietnākas problēmas. Atstātas elektroierīces var radīt ugunsgrēka risku, bet neaizgriezts krāns – applūšanu un dārgus remontdarbus.
Eksperti norāda, ka vannasistabas foto var noderēt arī citās situācijās. Piemēram, pirms ceļojuma tas palīdz atcerēties, vai paņemtas visas nepieciešamās higiēnas lietas, bet ikdienā ļauj ātri pārbaudīt, kas mājās beidzas – šampūns, ziepes vai citi sadzīves produkti.
Daži cilvēki šo metodi izmanto pat kā motivāciju uzturēt lielāku kārtību mājās, jo fotogrāfijās daudz vieglāk pamanīt nekārtību vai lietas, kuras sen vajadzēja sakārtot.