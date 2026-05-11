Vairs nekādu drupaču un tauku: praktiski padomi, kā iztīrīt spraugu starp plīti un darba virsmu
Sprauga starp plīti un virtuves darba virsmu ir viena no tām vietām, kur netīrumi uzkrājas visātrāk, bet tiek tīrīta visretāk. Tur iekrīt drupačas, notek tauki un pielīp lipīgi nosēdumi, kurus ar parastu lupatu gandrīz nav iespējams aizsniegt, lai iztīrītu. Turklāt, nepareizi tīrot, netīrumus var pat iestumt vēl dziļāk.
Par laimi, ir vairāki vienkārši un efektīvi veidi, kā šo problemātisko vietu sakopt tā, lai virtuve patiešām būtu tīra līdz sīkākajai detaļai.
1. metode – putekļu sūcējs
Šis ir viens no ātrākajiem veidiem, kā atbrīvoties no drupačām, kas sakritušas šajā spraugā.
Izmanto rokas putekļsūcēju vai putekļsūcēju ar šauru uzgali. Rūpīgi izsūc spraugu starp plīti un virsmu. Pēc tam izsūc arī tās drupačas, kas sakritušas uz zemes. Ja nepieciešams, šo procedūru atkārto vairākas reizes, līdz iegūsti vēlamo rezultātu.
2. metode – mikrošķiedras lupata
Šis paņēmiens lieliski der, ja spraugā ir ne tikai drupačas, bet arī taukaini nosēdumi.
Svarīgi atcerēties, ka tīrīšanu veic tikai tad, kad plīts ir pilnībā atdzisusi.
Paņem tīru mikrošķiedras lupatu un samitrini to karstā ūdenī, pēc tam rūpīgi izspied, lai tā būtu mitra, bet ne pilnīgi slapja. Ja sprauga ir ļoti šaura, lupatu vari aptīt ap plānu kociņu, lineālu vai citu šauru priekšmetu, lai ērtāk piekļūtu dziļākajām vietām.
Ievieto lupatu spraugā un notīri vienu pusi, pēc tam pagriez lupatu un notīri otru pusi. Turpini, līdz virsma ir tīra, nepieciešamības gadījumā lupatu izskalojot.
Ja netīrumi ir noturīgi, virsmu vari viegli apsmidzināt ar etiķa un ūdens maisījumu, ļaut tam dažas minūtes iedarboties un pēc tam noslaucīt ar mitru mikrošķiedras lupatu. Noslēgumā noslauki vietu ar sausu lupatas daļu un ļauj pilnībā nožūt, pirms atkal lieto plīti.
3. metode – dzeramās sodas pasta
Ja spraugā uzkrājies vecs, piekaltis tauku slānis, talkā nāks soda.
Sajauc dzeramo sodu ar nelielu ūdens daudzumu, līdz izveidojas bieza pasta. Iemērc pastā vates plāksnīti. Aptin to ap mazu kociņu vai kādu citu plakanu priekšmetu. Vari izmantot arī mikrošķiedras lupatu vates vietā.
Ar pastu apstrādā spraugas augšējo un sānu virsmu. Pēc tam noslauki ar tīru, mitru lupatu vai vates plāksnītēm. Soda efektīvi noņem taukus un nesaskrāpē virsmu, tāpēc tā ir droša arī akmens vai nerūsējošā tērauda virsmām.
Kā novērst netīrumu uzkrāšanos
Lai šī vieta nekļūtu par pastāvīgu problēmu, var veikt dažus vienkāršus preventīvus soļus:
Izmanto silikona spraugu aizpildītājus – tie ir karstumizturīgi un neļauj drupačām iekrist spraugā.
Apsver speciālas plīts savienojuma līstes, kas cieši nosedz savienojumu starp plīti un virsmu.
Reizi nedēļā ātri izsūc vai izslauki šo vietu, lai netīrumi neuzkrājas.
Gatavojot ēdienu, centies nesagriezt produktus tieši virs spraugas – pabīdi dēlīti vai traukus nedaudz tālāk.
